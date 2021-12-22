Гороскоп Павла Глоби на 23 грудня: одному зі знаків зодіаку зірки пророкують «незабутній день»

У четвер, 23 грудня 2021 року, всім знакам зодіаку доведеться добре попрацювати, і ця робота принесе чудові результати. Щоправда, це стане можливо тільки у випадку, якщо ви заздалегідь намітите план і наслідуватимете його, попереджає астролог Павло Глоба. Його поради наводить ресурс FTimes .

Овни

День виявиться сповненим несподіваних сюрпризів та подарунків. Цілком можливо, на вас чекає виграш у лотереї, тому обов'язково варто взяти в ній участь.

Тельці

Енергійності та оптимізму представників цього знака можна лише по-доброму позаздрити. Вони працелюбні та цілеспрямовані. Саме ці якості допоможуть їм довести всім і собі, що вони здатні на більше.

Близнюки

Близнюкам рекомендовано звернути увагу на власне самопочуття, яке може піднести неприємні сюрпризи перед святами. Настрій зіпсує не тільки це, а й поява у вашому житті недоброзичливців з минулого, з якими ви, начебто, давно вже попрощалися назавжди.

Рак

День буде дуже плідним. Вам вдасться підкорити вершини у всіх сферах. Крім того, ви знайдете відмінний підробіток, який виявиться досить прибутковим. Такий додатковий заробіток виявиться дуже доречним, але отримані гроші все ж таки краще відкласти до свят.

Лев

Левам астролог радить зайнятися вирішенням торговельних та інших робочих питань. На вас чекає у цей день цікава поїздка. Не відмовляйтеся від неї — проблем та перешкод у дорозі не виникне, та й результат буде вражаючим.

Діва

Діви нарешті почують довгоочікувану новину, яка покращить настрій та надихне на нові звершення. Проводьте зустрічі, досягайте домовленостей і робіть важливі дзвінки: вас у цей час почують і повністю підтримають.

Терези

Терези стоять на порозі грандіозних змін. Не бійтеся їх та всього нового. Вам під силу прийняти будь-які правила та адаптуватися під будь-яку ситуацію.

Скорпіон

Четвер стане просто незабутнім, і таким його зроблять ваші працьовитість та цілеспрямованість.

Стрілець

Для Стрільців у цей день актуалізується закон бумерангу, який виявиться і щодо оточуючих. Тому ставтеся до людей так, як хотіли б, щоб вони ставилися до вас. Якщо ж у спілкуванні виникає певна напруга, постарайтеся з'ясувати причину цього та перегляньте своє ставлення до такої людини.

Козеріг

Козерогам слід бути готовими до того, що перед ними виникне багато завдань та роботи. Працюйте відповідально та уважно, а після обіду знайдіть час для того, щоб зайнятися спортом.

Водолій

Астролог радить прислухатися до себе, власних мрій та бажань. Чи не варто відкладати приємні моменти на потім. Починайте діяти вже зараз, і вже завтра отримаєте відмінні результати і по-справжньому будете щасливі. Настав час подумати про себе.

Риби

Риби останнім часом були дуже щедрі та щирі до оточуючих. Настав час отримати винагороду від Всесвіту. Ваші емоції в цей день будуть просто прекрасними — такими, якими були люди, для яких ви зробили добро. Намагайтеся на цьому не зупинятися.

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