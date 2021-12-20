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Гороскоп

Готуйте великі гаманці: астрологи назвали п'ять чоловічих та жіночих імен, власники яких скоро розбагатіють

18:58 20 грудня 2021
люди

Астрологи переконані, що везіння людини, особливо у фінансовій сфері, безпосередньо пов'язане не тільки з датою народження, але й з її ім'ям.

Ім'я приваблює везіння та береже його власника від великих невдач, пише сайт «5 каналу».

Серед чоловічих імен особливо «щасливими» вважаються Іван, Михайло, Валерій, Антон та Арсеній.

Власники цих імен можуть швидко збагатитись. Протягом двох-трьох місяців чоловіки з цими іменами будуть перебувати у «грошовому режимі».

Жінки з іменами Марія, Вероніка, Віолетта, Тетяна та Світлана у найближчі два-три місяці отримають добавку до бюджету. Але не лише гроші порадують володарок «щасливих» імен. У деяких з них відбудуться приємні зміни в особистому житті.

Астрологи також розповіли, яким знакам зодіаку пощастить з фінансами у 2022 році.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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