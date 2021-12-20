Магія зимового сонцестояння: як залучити щастя та удачу у домівку 21 грудня

У вівторок, 21 грудня, у мешканців північної півкулі Землі — день зимового сонцестояння. На зимове сонцестояння припадають найкоротший день та найдовша ніч року.

З давніх-давен люди вірили, що енергетика сонця у найдовшу ніч у році є надзвичайно потужною, і якщо правильно провести магічні ритуали, можна її направити на досягнення власного добробуту та щастя у новому році.

Раніше у слов'ян було заведено розпалювати багаття, щоб дати сили небесному світилу й заслужити на його милість. У вогонь кидали соснові та дубові поліна, прикрашені різьбленням та іншими магічними символами.

З приходом християнства обряди змінилися, пише «5 канал».

Вважається, що будь-які гадання у день зимового сонцестояння дають найточніші результати. Найкраще розкласти карти, щоб дізнатися, як зміниться ваше особисте життя.

Астрологи рекомендують цього дня обов'язково знайти час на медитацію.

Рекомендується побудувати плани на наступний рік та розпочати розробку нових проєктів. Космічна енергія спонукає вас рухатися у потрібному напрямку.

Новорічні бажання, які багато хто загадує у момент, коли годинник б'є 12, можна озвучити вже 21 грудня. Подумайте про те, чого ви хотіли б досягти в Новому році, і візуалізуйте це.

Напишіть своє бажання на папері, згорніть листок у трубочку й спалить, уявляючи, як воно втілюється в життя. Ритуал необхідно проводити при запалених свічках.

І звичайно ж, цього дня варто позбавитися всіх непотрібних речей, які не дають позитивної енергії рухатися вперед.

Для цього потрібно провести генеральне прибирання. Також, щоб назавжди розпрощатися з проблемами року, що минає, потрібно взяти ручку й листок паперу і, поки сонце йде за горизонт, записати все негативне, що відбувалося у році. Папір з записами необхідно обов'язково спалити. Так піде все погане, що було цього року.

Астрологи також розповіли, як у дзеркальну дату, 21.12.202, правильно загадати бажання, щоб воно обов'язково здійснилося.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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