Кежуал, асиметрія, яскравий акцент: в чому зустрічати Новий рік, щоб привернути удачу

До настання Нового року — року Чорного Водяного Тигра — залишилося зовсім небагато часу. У тижні, що залишилися, корисним буде не тільки підвести підсумки року, що минає, але й вибрати вбрання для новорічної ночі. До речі, рік Тигра не рекомендують зустрічати у червоному, а також радять уникати «тигрового» забарвлення одягу.

Краще підійдуть чорний, синій, блакитний, жовтий, оливковий та м'ятний кольори, пише «Депо». Щодо тканин, то найкращий вибір — шовк, шифон, оксамит, атлас, замша.

Жінки можуть вибрати класичний одяг із цікавим акцентом: асиметрією, розрізами, мереживом, пишними рукавами. Відмінно підійде класична маленька чорна сукня, плаття-комбінація з атласу, багатошарова спідниця з легкої тканини, костюми зі спідницями або брюками. Якщо вам комфортніше у наряді в стилі кежуал, слід підібрати до нього яскравий акцент.

Не забувайте про аксесуари — зокрема, текстильні брошки та шовкові шарфи. Взуття для жінок — краще на підборах. Макіяж та манікюр — святкові, але не вульгарні.

Чоловікам краще не віддавати перевагу чорному, обравши костюми сірого чи синього кольору та їхніх відтінків. До речі, сорочка має підходити до наряду супутниці. Якщо захід буде демократичним, то цілком підійдуть джинси, штани з натуральних тканин та сорочки у кольорах, які подобаються Тигру.

Щодо червоного кольору, то існують різні думки. Одні кажуть, що такими вбраннями не слід дражнити Тигра, як і фіолетовим. Інші — що вбрання у червоній колірній гамі, як і помаранчевого кольору, підійде для зустрічі Нового року вогняним Овнам.

Тільцям підійдуть спокійні відтінки зеленого, коричневого чи бежевого, а Близнюкам — жовтий колір.

Раки вигідно виглядатимуть у вбраннях сріблястого, молочного чи білого кольору, темпераментні Левиці — у сукні золотого чи оранжевого кольору.



Коричневий, зелений, блакитний або пастельний жовтий відтінить елегантність Дів, а Терезам радять легкі сукні у ніжно-рожевих або ніжно-блакитних тонах.

Коричневий або помаранчевий підійде Скорпіону, а Стрільцю — вбрання сірого, синього або фіолетового кольору.

Коричневі, зелені, оливкові тони, а також наряди молочного відтінку радять Козерогам, Водоліям — блакитного чи синього кольору. А Рибам — пастельні тони.

Раніше астролог Влад Росс назвав знаки зодіаку, котрі стануть улюбленцями Чорного Водяного Тигра.

Фото з Pixabay

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