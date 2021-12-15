Наближається «магічний час»: у які ночі 2021-го та початку 2022-го насняться пророчі сни

У давнину ворожіння здебільшого припадало на час святкового періоду, коли народ хотів більше дізнатися про майбутній врожай, а дівчата — як і за кого вийти заміж. У вищому світі ворожіння вважалося світською забавою, особливою популярністю користувалися сонники.

Екстрасенс та експерт з езотерики Андрій Харріс назвав найбільш сприятливі періоди у грудні 2021 — січні 2022 року для правдивого тлумачення сновидінь. У ці магічні дні можна побачити своє майбутнє та дізнатися, що приготувала йому доля.

Перший день — ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року

Езотерик упевнений, що найважливіша інформація, яку хочуть до вас «донести» найвищі сили Всесвіту, прийде у ваше життя саме у чарівну ніч переходу з одного року до іншого.

Другий день — ніч з 6 на 7 січня 2022 року. Саме в ніч перед Різдвом виникає найтонша грань між світами, і люди можуть бачити ключові події свого майбутнього життя, або ж часто у цю дату нас можуть попереджати мертві родичі, вважає маг.

Дуже сильна дата — ніч із 18 на 19 січня 2022 року. Ніч напередодні Водохреща несе «світлі» сновидіння.

Вищі сили та Всесвіт вас радуватимуть, показуватимуть різні добрі моменти з майбутнього, до яких варто бути особливо уважними.

На думку Харріса, весь період з 31 грудня до 21 січня є дуже позитивним для ворожіння по сновидіннях.

Нагадаємо, астролог Влад Росс розповів, яким знакам зодіаку 2022 принесе виконання заповітної мрії.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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