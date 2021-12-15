Гороскоп Павла Глоби на 15 грудня: кому сьогодні варто побути наодинці, а хто зможе реалізувати всі свої плани

У середу, 15 грудня 2021 року, зірки радять Тельцям та Дівам сподіватися лише на власні сили, а Скорпіонам рекомендують не втрачати впевненості у собі. Такий прогноз склав відомий астролог Павло Глоба, повідомляє сайт «Слова Фрази».

На думку астролога, Овнам у цей день не можна поспішати. Тим більше, якщо вам належить ухвалити важливе рішення. Ретельно зважуйте всі «за» та «проти».

Тельці постійно намагаються до когось достукатися. Не слід цього робити. Краще займіться собою та спілкуйтеся з тими, хто вам радий.

Близнюкам усі важливі справи бажано зробити до обіду, а в другій половині дня усамітнитися. Відмінна ідея — прогулянка в парку або година у затишній кав'ярні.

Ракам необхідно бути об'єктивними, щоб зробити правильні оцінки та висновки. Цього дня можна й потрібно зайнятися самоаналізом та перестановкою цілей.

У Левів у професійній сфері цього дня прокинеться фантазія та креатив. Увечері чекайте приємних сюрпризів та подарунків від коханої людини.

Дівам не варто ні на кого сподіватися цього дня. Не вірте обіцянкам оточення, всі вони будуть порушені. Розраховуйте тільки на себе та власні сили. Усі найважливіші питання, у тому числі пов'язані з документами, вирішіть у першій половині дня.

Терезам варто готуватися до підвищеної уваги до власної персони. Можливо, начальник запросить вас «на килим» або вимагатиме якнайшвидшого виконання поставленого завдання, яке вам не дуже подобається.

Для Скорпіонів головне цього дня — впевненість у собі та власних силах. Не варто нічого боятися, у вас все вийде.

Для Стрільців це буде день сімейних справ та побутових завдань. Приділіть більше часу та уваги рідним та близьким людям.

До Козорогів цього дня прийде потужне натхнення та креативні ідеї. Вам вдасться виконати і навіть перевиконати план.

Водоліям день подарує поновлення стосунків з людьми з минулого, у тому числі і з родичами, які останнім часом чомусь віддалилися.

Рибам у цей день можна вирішувати фінансові питання, але тільки не варто брати чи давати гроші у борг. Вечір присвятіть зустрічам з друзями.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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