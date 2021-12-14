Час підбивати підсумки: астролог розповіла, що потрібно зробити у році, що минає, щоб 2022 рік був вдалим і щасливим

Буквально кілька тижнів залишилося до приходу 2022 року — року Чорного Водяного Тигра — настав час підбиття підсумків року, а також виконання завдань, які допоможуть залучити у ваше життя удачу наступного року.

Такі завдання, що стоять перед усіма знаками зодіаку, назвала астрологиня Світлана Драган, пише FTimes.

Для Овнів, які постійно перебувають у пошуках пригод, таким завданням є облаштування комфортних умов життя та роботи. Це дозволить вам легше сприймати можливі невдачі та взагалі простіше жити.

Тільцям, яких збиває з пантелику метушня, потрібно заспокоїтися. Тоді до представників цього знаку зодіаку прийде натхнення. Їм слід виконати всі завдання до новорічної ночі, щоби не залишати «хвости» на 2022 рік.

Активним Близнюкам потрібно розібратися з купою проблем до Нового року. Щоб розпочати 2022 рік із чистого аркуша.

Ракам, які часто сумніваються у своїх силах, астролог радить добре відпочити і навчитися впевнено висловлювати свою точку зору, навіть якщо вона кардинально відрізняється від інших. Присвятіть собі найближчі два тижні та займіться улюбленими справами.

Левам зірки радять частіше прислухатися до внутрішнього голосу, який їх дуже рідко підводить. У цей період вам слід попрацювати над покращенням взаємин із рідними та близькими людьми.

До кінця 2021 року у Дів з'явиться багато нових знайомих, тому вам слід більше спілкуватися і підживлюватися корисною інформацією. Проводьте якнайбільше дружніх посиденьок — і у вашому житті настане абсолютна гармонія.

Терезам, яким у всіх справах потрібне натхнення, найближчі два тижні слід звернути увагу на власне здоров'я. Перед новорічними святами варто пройти медобстеження та переконатися, що з вами все добре.

Скорпіони, як супермени, які з'являються у житті інших людей у найважчі моменти і допомагають «розрулити», здавалося б, безнадійні ситуації. Щоб взаємовідносини з оточуючими складалися якнайкраще, відкрийтеся світу і подивіться на інших без критики і упередження.

Стрільцям необхідно навчитися приймати слабкість інших людей, не навішуючи ярлики. Розберіться зі своїм оточенням та дистанціюйтеся від токсичних людей, які заважають вам жити та радіти життю.

Козероги трохи забули про таке поняття, як об'єктивність та справедливість. Час про них згадати і жити за правилами Всесвіту. Розберіться у своїх бажаннях, відпочиньте, підіть у басейн, на масаж, у театр чи кіно.

Водоліям потрібно навчитися розуміти себе і все, що відбувається довкола. Тільки тоді ви станете по-справжньому щасливою людиною. Подумайте над тим, що ви хочете змінити у своєму житті, а ще краще складіть список своїх завдань та бажань на наступний рік. Це допоможе вам досягти успіху та почати нове щасливе життя.

Риби, які зараз гостро потребують любові, повинні позбутися старих образ і гніву, які заважають оцінити те, що відбувається, і щиро порадіти приємним дрібницям. Викиньте непотрібні речі та стосунки зі свого життя. Не бійтеся почати все спочатку.

Раніше український астролог розповів, яким знакам зодіаку 2022 принесе виконання заповітної мрії.

Фото з Pixabay

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