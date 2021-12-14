Близнюкам слід тримати себе в руках, а Тільцям варто змінити імідж: гороскоп Павла Глоби на 14 грудня

Вівторок, 14 грудня 2021 року, сприятливий для вирішення матеріальних питань та думок про зміну іміджу (такі думки, наприклад, відвідуватимуть Тельців). Втім, ризикувати і брати участь в авантюрах все ж таки не варто, рекомендує російський астролог Павло Глоба, який раніше пророкував кільком знакам зодіаку несподівані зміни перед Новим роком .

Поради для представників кожного знака зодіакального кола він дав у коментарі FTimes .

Овнам добре б розпочати день зі складання його детального плану. При цьому спочатку варто зайнятися найважливішими справами, залишивши «плинність» на кінець дня.

Тільцям при зміні іміджу (якщо ці плани все ж таки будуть реалізовані), варто постаратися вигідно підкреслити свої найпривабливіші риси.

Близнюки повинні проаналізувати своє коло спілкування та тримати себе в руках, щоб не провокувати конфлікти з оточуючими.

Ракам астролог радить присвятити день вирішенню матеріальних питань. Причому планувати особисті дорогі покупки варто, лише попередньо переконавшись, що обов'язкові платежі (наприклад, «комуналка») вже проведено.

У Левів настав час навчитися йти на компроміси задля збереження гармонійних взаємин з оточуючими. Тримайте себе в руках і не давайте волю емоціям та необдуманим словам.

Дівам у вівторок доведеться добре попрацювати. Не ухиляйтесь від своїх прямих обов'язків — зараз не час для лінощів.

Терезам теж не можна розслаблятися. Їм астролог радить виявити працьовитість та активність, а також не боятися брати на себе додаткову відповідальність.

Скорпіонам краще зберегти енергію і час. Не витрачайте їх на тих людей, які цього не заслужили. Зосередьтеся на собі та власних інтересах.

У Стрільців день обіцяє бути дуже насиченим. Якщо ви працюватимете відповідально і ретельно, вже ввечері зможете пишатися собою та досягнутими результатами.

Козерогам слід добре продумувати кожен свій крок і приймати тільки зважені рішення, адже від них залежатиме ваше майбутнє.

У Водоліїв очікується не найкращий день, щоб приймати важливі та відповідальні рішення. Складні справи теж поки що краще відкласти, віддавши пріоритет виконання лише найпростіших поточних завдань.

Раніше астролог назвав період до 15 грудня 2021 ідеальним, щоб позбутися непотрібних думок і попрощатися із зайвими речами. Найуспішнішою середина грудня, вважає Павло Глоба, буде для трьох знаків зодіаку — Близнюків, Раку та Лева.

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