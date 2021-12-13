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Гороскоп

Марс у Стрільці: що обов'язково потрібно зробити 13 грудня, щоб привабити удачу

12:54 13 грудня 2021
13 грудня

13 грудня астрологи вважають одним із найвдаліших днів місяця, так званим днем сили, оскільки Марс переходить у зодіакальний знак Стрільця. Червона планета перебуватиме у сузір'ї стихії Вогню, а тому день сприятливий для ритуалів на залучення удачі, фінансових статків. Гороскоп наводить slovofraza.

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13 грудня необхідно:

Визначити нові цілі. Положення небесних тіл сприяє амбітним людям, тому можна ставити собі найсміливіші життєві задачі, збирати інформацію про шляхи досягнення мрії.
Проаналізувати помилки минулого. Якщо сприймати допущені промахи не як привід для самокритики, а як життєві уроки, можна зробити корисні висновки та стати успішнішим у майбутньому.
Розрахуватися з боргами. Настав час згадати про обіцянки та нарешті виконати свої зобов'язання. З поверненням взятих позик також краще поспішити. Згадати доведеться і про моральні борги: вибачитись перед тими, з ким повелися неправильно, незаслужено образили.
Виявити турботу. Якщо навколо є люди, які потребують допомоги, саме час, щоб запропонувати їм підтримку.

19 грудня астрологи вважають переломним днем місяця, оскільки результат подій визначатиме ретроградна Венера.

Фото pixabay.com

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