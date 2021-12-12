Водоліям потрібно опрацювати страхи, а Скорпіону показати чесну роботу: гороскоп на тиждень із 13 по 19 грудня

Грудень астрологи вважають вдалим місяцем для більшості знаків зодіаку, але гороскоп за картами Таро обіцяє, що тиждень з 13 по 19 грудня буде складним. Про це повідомляє slovofraza.

Овнів карти Таро закликають до обережності, краще не звалювати на себе нездійсненне. Наступного тижня потрібні будуть рішучі дії, настає час змін, відкриваються нові можливості, і цей шанс не можна пропустити.

Для Тельців настав час звільнятися від усього, що висить мертвим вантажем та заважає рухатися вперед. Якщо поводитися чесно, діяти неупереджено, то тиждень принесе нагороду. Щасливі зміни вже дуже близько.

Близнюки зможуть зміцнити свою репутацію добрих та розумних працівників. Поставленої мети скоро буде досягнуто. Карти радять довіряти інтуїції, а ось чутки і тим паче чужі домисли ігнорувати.

Раку карти Таро прогнозують швидкий фінансовий добробут, кар'єрний прорив, розширення бізнесу. Можна розраховувати, що всі складні завдання будуть успішно виконані. Головне зараз зберегти емоційну стійкість.

Левам тиждень принесе зміни, позбавлення проблем, завершення всіх незакінчених справ. З'явиться час для нового досвіду, нових проектів. У стосунках із близькими пануватиме взаєморозуміння.

Дівам вдасться поставити крапку у невирішених справах. Звільнившись, можна розраховувати на успіх та заслужену нагороду. Зараз важливо користуватися можливостями, що відкриваються, і чекати хороших новин.

Терези зможуть почати тиждень із позитивним настроєм, якщо приведуть в гармонію почуття та емоції. Щоб не наробити помилок, важливо не поспішати, зберігати самовладання, протистояти спокусам.

У Скорпіонів з'явився шанс на добрі заробітки, подолання труднощів, досягнення нових вершин. Щоб не виправляти помилки, краще їх просто не допустити. Скоро чекає важливий вибір, але чесна робота буде винагороджена.

Стрільцям карти Таро пропонують критичніше подивитися на поставлені цілі. Можливо, доведеться переглянути ідеали, не йти за емоціями та уподобаннями. З'явиться можливість розв'язати складне завдання.

Козерогам зараз важливо уникати поспіху. На тижні буде день, коли доведеться зробити правильний вибір, а вже залежно від нього скоригувати плани та цілі.

Водолія тарологи закликають не боятися нового, налаштуватися на позитив та йти за мрією. На цьому шляху доведеться неодноразово змінюватися, отримувати нові знання, всебічно розвиватися, позбавлятися страхів.

Рибам карти Таро пророкують значні зміни, отримання корисних уроків на майбутнє. Дорогою до поставленої мети можуть виникнути перешкоди, тому потрібно буде шукати обхідні шляхи або долати труднощі.

Фото pixabay.com

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