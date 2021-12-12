Нічого червоного: у наряді якого кольору потрібно зустрічати рік Чорного Водяного Тигра

До Нового року залишилося кілька тижнів і багато українців вже замислюються над тим, в якому вбранні найкраще зустріти рік Чорного Водяного Тигра. Покровитель цього року вкрай розбірливий. Зустрічаючи 2022 рік Тигра не можна використовувати червоний колір в наряді і прикрасах, пише FTimes.

Так, талісман 2022 року любить комфорт і натуральність. Тому не варто одягати незручні сукні та костюми із синтетики. Віддавайте перевагу якісним натуральним тканинам.

Чорний Тигр оцінить, якщо у святкову ніч ви одягнете нове вбрання. Звичайно, не обов'язково витрачати багато грошей на ефектне вбрання. Це може бути скромний, але стильний одяг.

У жодному разі не можна одягати те саме вбрання, в якому ви зустрічали 2021 рік. Це пов'язано з особливостями характеру Тигра. Він норовливий і дуже ревнивий. Якщо ви зустрічали Білого Металевого Бика у певному одязі, не надягайте його знову в новорічну ніч. Також не варто йти у цих речах на корпоратив.

Крім того, у святкову ніч не варто одягати домашні речі (халати, піжами, футболки), розкішні сукні зі шлейфами та екстравагантні костюми, а також речі з величезною кількістю блискіток, стразів.

Простий фасон та оригінальний акцент — ось ідеальне вбрання на Новий рік. Можна вибирати сукні із відкритими плечима, невеликим розрізом.

Тигр дуже вибагливий. Він висуває вимоги не лише до якості тканин, а й до кольору. Щоб задобрити його, віддавайте перевагу відтінкам, які схвалить Водяний Тигр: оранжевий; чорний; коричневий; блакитний; синій; бежевий; кремовий; рожевий; оливковий; зелений.

Суворо заборонено використовувати червоний колір. Не варто вдягати одяг його відтінків. Не можна прикрашати будинок та робоче місце іграшками червоного кольору та яскравих відтінків.

Справа в тому, що Водяний Тигр є суперником стихії Вогню. За останню й відповідає червоний колір. Талісман 2022 року не схвалить також яскраві відтінки жовтого, зеленого та рожевого.

Створюючи новорічний інтер'єр, враховуйте, що Тигр має прекрасне почуття стилю. Він цінує затишок та простоту. З цієї причини не варто перетворювати свій будинок на склад іграшок.

Прикрашайте кімнати простенько, але зі смаком. Бажано, щоб основними кольорами декору були білий та золотистий. Інтер'єр виглядатиме досить бадьоро, якщо додати до нього акцент у вигляді блакитних або синіх іграшок на ялинку.

М'які меблі варто прикрасити декоративними подушками. За бажання можна придбати наволочки з новорічним принтом. Вони додадуть затишку та святкового настрою.

Як писали «ФАКТИ», у 2022 році, за прогнозами астрологів, успіх супроводжуватиме багато знаків зодіаку, але деяким пощастить більше за інших. На думку астролога Влада Росса, улюбленцями Тигра будуть три представники зодіакальної родини.

Фото: ShutterStock

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