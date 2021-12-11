Поталанить тим, хто не здасться: гороскоп Павла Глоби на 11 грудня

Відомий астролог Павло Глоба, який напророчив 4 знакам зодіаку несподівані зміни перед Новим роком, стверджує — субота, 11 грудня 2021 року буде сприятливим днем для тих, хто не здається і йде до кінця. Про це він розповів у коментарі ресурсу FTimes, давши поради та рекомендації представникам кожного знака Зодіаку.

Овнам астролог радить ретельно продумувати кожен свій крок, кожен вчинок, щоб уникнути непотрібних авантюр та ризиків. Це тим більше необхідно, якщо не впевнені у результаті справи.

Тельцям слід бути дружелюбнішими до оточуючих. Ваше добро повернеться до вас сторицею, і ви нарешті знайдете внутрішню гармонію.

Близнюкам у цей день не слід повертатися у минуле, тим більше якщо воно нерадісне. Негативні думки лише зіпсують ваш настрій. Зосередьтеся на сьогоденні та думайте про майбутнє.

На Раків чекає приємне побачення, можливо, навіть з вашою другою половинкою.

Левам життєво важливо у цей день сконцентруватися на незавершених справах. Адже вже незабаром перед вами виникнуть нові завдання та виклики. Можлива незапланована подорож.

Дівам астролог радить бути максимально економними, забувши на день про походи до магазинів.

Терези перебуватимуть в позитивному настрої весь день. Спокійно вчіться, працюйте, але не забувайте про відпочинок, адже перевтома може призвести до нездужання.

Скорпіонів чекає звичайнісінький день, але навіть зі звичайними завданнями ви впораєтеся на відмінно.

Стрільцям варто бути простіше і не шукати важких шляхів там, де є легкі варіанти вирішення проблем.

Козерогам у цей день краще тримати усі свої радощі від досягнень при собі. Адже так ви тільки злите недоброзичливців та заздрісників, які можуть завадити вам досягти нових цілей.

Водоліям протипоказані будь-які зміни. Намагайтеся зберегти стабільність і не починайте нічого нового. Нехай поки що все залишається на своїх місцях. Дозволено лише незначні корективи.

Рибам, як і Дівам, сьогодні заборонено витрачати гроші. Великі покупки (особливо нової техніки) краще відкласти.

Нагадаємо, раніше Павло Глоба порадив до середини грудня попрощатися з марними речами. А найбільш сприятливим цей період має бути для Близнюків, Раків та Левів.

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