Небезпечні зустрічі Риб та перепони для Овнів: гороскоп на тиждень з 13 по 19 грудня

Астрологи, які раніше дали поради представницям прекрасної статі на тиждень з 6 по 12 грудня, розповіли, яким буде внутрішній стан жінок, народжених під різними знаками зодіаку з 13 по 19 грудня.

Поради, як залучити успіх, публікує slovofraza.com .

Для жінок-Овнів зірки та планети вишикуються таким чином, що вони зможуть подолати будь-які перешкоди на шляху до своїх цілей. Особливо важливо буде при цьому проявляти креативність і не дивитися назад. Їм слід продовжувати шлях до тих цілей, яких вони намагалися досягти за останні тижні. Планети не обіцяють, що успіх прийде прямо зараз, проте перші результати будуть точно видно.

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Жінкам, народженим під знаком Тельця, необхідно зробити все можливе, щоб змінити долю — вона обов'язково відповість на підвищену активність. Головне — не лукавити і не намагатися обдурити себе, роблячи одне, а таємно бажаючи іншого. Це чудовий час для зміни іміджу та покупок — шопінг підніме настрій.

Перед вибором опиняться жінки, народжені під знаком Близнюків. Причому таким, що після ухвалення рішення шлях назад буде відрізаний. Астрологи рекомендують не витрачати час на самокопання, а рухатися у вибраному напрямку без страху та самодокорів. У такому разі зміни прийдуть дуже швидко.

Ракам прекрасної статі треба діяти, причому максимально активно та у всіх сферах життя. Але не надто інформуючи оточуючих про свої цілі на майбутнє. Досягти успіху вдасться лише тим, хто не тримає у таємниці свої плани та амбіції.

У прекрасних Левиць за останні тижні могло накопичитися багато негативної енергії. Так що наступного тижня краще не перевтомлюватися і займатися лише найприємнішими справами. Можливі сварки з коханим чоловіком, подругами, рідними, так що краще як слід контролювати емоції. Найкраще зосередитися на роботі та домашніх справах, перестати сипати закидами та не робити нікому зауважень.

Основною сферою життя для жінок-Дів стане кохання. Наступний тиждень буде ідеальним для флірту, романтики та приємного проведення часу з другою половинкою, родичами та друзями. Тільки останній день тижня буде дуже складним, тому що у Дів і так не має великого запасу енергії, а до того ж Венера стане ретроградною.

Тиждень стане позитивним, але непростим часом для жінок, народжених сузір'ям Терезів — їм доведеться пережити деякі дрібні негаразди в роботі та особистому житті. Цього буде цілком достатньо, щоб вийти із душевної рівноваги. Корисним буде спілкування із приємними людьми. Для досягнення цілей астрологи радять бути активнішими.

Зірки допоможуть жінкам-Скорпіонам впоратися з будь-якими складними справами та закласти фундамент майбутніх успіхів. Це буде час, коли потрібно взяти себе в руки та перестати переживати щодо дрібниць. Друга половина тижня буде дуже непростою, тому астрологи радять користуватися способами підзарядки позитивною енергією. Це допоможе не ламатися під ударами долі та демонструвати максимальну продуктивність у будь-який день.

Стрільцям прекрасної статі необхідно уникати спілкування з найагресивнішими знаками зодіаку, що спростить вирішення завдань на роботі та пошуки кохання. Якщо хочеться в чомусь досягти успіху, краще робити це самостійно, без будь-якої допомоги. Можна сміливо робити важливі покупки — це принесе багато позитивних емоцій.

У жінок-Козерогов буде можливість отримати щастя і успіх, причому у всіх сферах. Це допоможе не зустріти проблеми на шляху або навчитися сприймати їх як можливість стати мудрішим. Бойовий дух посилиться багаторазово, цю енергію можна буде спрямувати у будь-яке русло. Не варто чекати дива, адже настав час діяти.

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Водоліям прекрасної статі вдасться знайти другу половинку або підштовхнути вже існуючого обранця до серйозного кроку. У справах та у роботі їм варто почекати з важливими рішеннями. Це час, коли краще думати двічі, а потім щось робити.

Для жінок, народжених під знаком Риб, найважливішою стане сфера фінансів. Якщо на заваді зустрінуться невдачі, можна буде звернутися за допомогою до близьких та колег. За покупками краще ходити з подругою, щоб у разі потреби вона змогла дати важливу пораду або вберегти від неправильного рішення. Середина грудня буде дуже вдалим періодом для зміни образу, оновлення гардеробу.

Раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, які отримають несподіваний подарунок долі у грудні.

Фото з Pixabay

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