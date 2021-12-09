Від багатства не втечеш: китайські астрологи розповіли, хто має всі шанси несподівано розбагатіти до 31 грудня

З 10 по 31 грудня представникам трьох знаків Східного гороскопу може несподівано пощастити.

Люди, які народилися в певні роки, зможуть значно покращити своє матеріальне становище і поправити справи в цілому, пише Sohu. Серед щасливчиків — три знаки.

Кінь (…1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026…).

Люди, народжені у рік Коня, оптимістичні та заповзяті. Вони не пасують перед труднощами та впевнено йдуть уперед. З 10 грудня відбудуться несподівані, але приємні події: багатьом вдасться серйозно просунутися кар'єрними сходами і отримати великий прибуток. Не виключено значне зростання суми на банківських рахунках.

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Собака (…1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030…).

Собаки практичні, багато працюють і дотримуються своїх принципів. У перший місяць зими вони опиняться на піку удачі. За словами астрологів, з 10 грудня представники цього знака отримають гарну можливість просунутися по службі та розбагатіти. Значний прибуток може дати нове джерело доходу.

Півень (…1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029…).

З 10 по 31 грудня для Півнів буде вкрай сприятливий період — у цей час усі неприємності нарешті закінчаться. На Півнів чекає багато щасливих подій та вдала кар'єра. Крім того, зірки обіцяють несподіваний і великий прибуток, який стане головним успіхом місяця.

Раніше астролог Влад Росс назвав трьох щасливчиків, яким усміхнеться успіх у 2022 році. Це Овни, Риби та Водолії.

Фото з Pixabay

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