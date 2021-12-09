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Гороскоп

Гороскоп Павла Глоби на 9 грудня: кому не варто звертати увагу на критику, а хто зможе насолодитися результатами своїх зусиль

7:25 9 грудня 2021
зодіак

Астролог Павло Глоба, який передбачив, кому зі знаків зодіаку пощастить найбільше найближчими днями, вважає, що в четвер, 9 грудня, багато хто зіткнеться з критикою недоброзичливців.

Астролог радить не приймати їхні слова близько до серця, а приділити час собі та насолоджуватися результатами попередніх старань — зрештою, всі очікування виправдаються.

Водночас для кожного зі знаків зодіаку день буде особливим. Гороскоп наводить сайт «Слова Фрази».

На Овнів сьогодні чекає важлива зустріч. Подумайте про свій пристойний вигляд, адже саме на нього спочатку звернуть увагу.

Тільцям сьогодні краще побути вдома. Відмовтеся від поїздки до офісу та будь-яких зустрічей з друзями. Вам потрібно зосередитися над планами та майбутніми цілями.

Близнюків сьогодні чекає приємна несподіванка, яка запам'ятається вам надовго. Ви будете вражені тим, що станеться.

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Раки сьогодні мають нереальну наснагу до здійснення багатьох справ. Своєю працездатністю ви наштовхнете інших на рішучі дії.

Левам слід сьогодні подивитися на деякі речі під іншим кутом. Чекайте на поради друзів та підказки долі.

Дівам треба довести самим собі, що ви здатні змінюватися і працювати над собою. Перестаньте думати про проблеми, які навряд чи виникнуть.

Терезам цього дня потрібен спокій. Навіть якщо у вас є багато справ — не треба метушитесь. Виконуйте все потроху, без поспіху.

Скорпіонам не потрібно сприймати близько до серця критику колег. Будьте певні, що ви все робите правильно.

Стрільцям не рекомендовано сьогодні вкотре виходити з дому. Астрологи кажуть, що четвер — не ваш день, тож краще не плануйте жодних поїздок та зустрічей.

Астрологи радять Козорогам виділити час собі. Останнім часом ви надто опікуєтесь своєю половинкою, будьте обережними й не переходьте кордон.

Водолії у цей день будуть старанними та працелюбними. За ваші зусилля вас похвалить керівництво.

У Риб сьогодні успішний день. Можете серйозно замислитись над розробкою нового проєкту.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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