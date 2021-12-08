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Гороскоп

Гороскоп Павла Глоби: яким трьом знакам зодіаку пощастить найбільше з 10 до 15 грудня

18:31 8 грудня 2021
гороскоп

Період до 15 грудня 2021 стане ідеальним, щоб позбутися непотрібних думок і попрощатися з зайвими речами. А найуспішнішою середина грудня буде для трьох знаків зодіаку — Близнюків, Раку та Лева. Про це йдеться у гороскопі Павла Глоби, який наводить Wday.ru.

Близнюків у другій декаді грудня чекають зміни, з'явиться можливість відкрити в собі несподівані таланти. 11−12 грудня буде гарним днем для навчання, а особливий успіх очікується у суботу, 11 грудня.

Раку зірки радять позбавлятися страхів, бути наполегливішими і рішучими, і тоді доля обов'язково винагородить. На тижні очікуються несподівані фінансові надходження. Вдалим днем буде четвер, 9 грудня. А до 15 грудня необхідно уникати конфліктних ситуацій.

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Левам астролог обіцяє багато цікавих подій, підтримку оточуючих, нові ідеї. Можливі грошові надходження. Вдалим днем буде п'ятниця, 10 грудня.

Нагадаємо, астрологи вже склали прогноз на наступний рік Чорного Водяного Тигра та назвали тих, кому рік принесе удачу.

Фото pixabay.com

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