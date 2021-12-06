Можуть зачарувати не лише красою: астрологи назвали ТОП-5 найрозумніших жінок за знаком зодіаку

Астрологи назвали ТОП-5 знаків зодіаку серед жінок, які отримали при народженні неординарний розум та кмітливість.

Цей список, як пише «5 канал», відкривають жінки-Овни.

Овни завдяки своїй проникливості з дитинства знають, як завоювати довіру та вміють брати на себе ініціативу й відповідальність. Такі жінки не бояться важкої роботи, знають свій потенціал і готові попрацювати заради гідного результату. Вони також знають, що потрібно зробити для просування кар'єрними сходами і зроблять це, не сумнівайтеся. Ніхто не зможе їм завадити.

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Жінки, народжені під знаком Близнюків, лише здаються легковажними. Насправді вони чітко ставлять собі мету і домагаються бажаного. Розвагою для цих жінок станете, скоріше ви, чоловіки, а не робота. Неординарний розум цього знаку доповнює абсолютна незалежність від чужої думки, що допомагає залишатися цілісною особистістю без комплексів.

Жінка-Скорпіон бачить усіх буквально наскрізь. Її талант — розпізнавати шахраїв й тих, хто обманює, так що навіть не намагайтеся її надурити, пошкодуєте!

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Водолії уважні до дрібниць, багато знають, завжди готові згадати цікавий факт до теми розмови. Вони врівноважені, винахідливі та холоднокровні. Вони не йдуть прокладеним шляхом, а роблять власні маршрути. Не думайте, що зможете перехитрити жінку-Водолія — усі свої кроки до поставленої мети вона зробить незважаючи ні на що.

Жінки, народжені під знаком Козерога, дуже серйозні, ерудовані, їхня здатність до навчання помітна вже у ранньому дитинстві. Вони не мають відбою від чоловіків, а утримати їх допомагає контроль над своїми почуттями та емоціями. Козероги вперті й знають, як отримати зиск від будь-якої ситуації.

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Водночас, астрологи відзначають: тим, хто не знайшов себе у списку, не варто засмучуватися. Адже розум, як і м'язи, можна тренувати та досягати несподіваних успіхів. Навіть якщо при народженні ви не отримали подарунок від долі у вигляді якогось таланту, будьте сміливішими та проявляйте наполегливість — і все вийде!

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Фото з Pixabay

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