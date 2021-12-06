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Гороскоп

Найуспішніші: астрологи назвали знаки зодіаку, які перебувають під охороною вищих сил

9:00 6 грудня 2021
Гороскоп

Астрологи вважають, що є п'ять знаків зодіаку, яких протягом усього життя береже невідома сила.

На думку фахівців, вся справа в дуже сильних ангелах-охоронцях, пише Infox.

Першими у списку щасливчиків опинилися Овни. Представники цього знаку дуже часто ризикують, піддаючися азарту, й іноді опиняються у критичних ситуаціях. Але щоразу буквально виходять сухими із води.

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Не менш щасливими є і Близнюки. Вони майже ніколи не думають про обережність та власну безпеку, проте ситуація завжди складається на їхню користь. При цьому щастити починає навіть тим, хто просто перебуває з Близнюками поряд. Астрологи переконані, що секрет криється у неймовірній силі їхніх ангелів-охоронців, якої вистачає навіть на тих, хто поряд.

Також до числа везунчиків потрапили Леви — на них завжди сфокусована увага оточуючих, а з будь-яких колотнеч, що можуть бути пов'язаними із ризиком для життя, вони примудряються виплутатися.

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Діви легко ловлять удачу за хвіст. Представники цього знаку зодіаку якимось дивом опиняються саме там, де треба, щоб не прогаяти свій шанс. Втім, у випадку з Дівами астрологи сумніваються — можливо, тут справа не у янголі-охоронці, а у неймовірній інтуїції, що притаманна знаку.

Ангели-охоронці Стрільців посилають своїм підопічним потужний заряд позитиву. Завдяки цьому Стрільці у будь-якій ситуації налаштовані оптимістично і готові діяти — це допомагає їм досягати успіху.

Раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, які отримають несподіваний подарунок долі у грудні.

Фото з Pixabay

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