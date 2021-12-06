Гороскоп Павла Глоби на 6 грудня: на Близнюків чекає успіх у справах та коханні, а Левам треба зважитися на зміни у своєму житті
Понеділок, 6 грудня 2021, астролог Павло Глоба радить присвятити плануванню. Але плани будувати короткострокові та реалістичні, які точно будуть здійснені цього тижня, пише сайт «Слова Фрази».
Сьогодні Овнам треба зібратися з силами та виконати всі поставлені перед собою завдання. День краще розпочати з найважливіших справ.
На Тельців чекає деяке розчарування від добрих друзів. Поставтеся до них з розумінням, згодом вони вам розкажуть причину якоїсь відстороненості.
Близнюків чекає успіх у дуже важливій для вас сфері. У любовній сфері чекайте на гарні стосунки й навіть сюрпризи.
Ракам треба уникати цього дня будь-яких фізичних навантажень. Імовірна випадкова травма через необережність.
Левам настав час зважитися на зміни у своєму житті. Не бійтеся почати щось нове попри кінець року.
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Дівам варто виявити у цей день ініціативу та зробити те, що завжди хотіли. Не бійтеся запросити на каву подругу, з якою давно не бачилися, або вибачитись перед людиною за якийсь свій неправильний вчинок.
Сьогодні успіх Терезів буде залежати від способу мислення. З самого ранку налаштовуйте себе на позитив.
Скорпіонам необхідно зайнятися вирішенням особистих проблем. Вам за кілька днів треба до кінця вирішити всі справи, тому не витрачайте часу і дійте вже сьогодні.
Стрільців можуть підвести люди, яких ви завжди вважали за друзів. Шукайте підтримку у своїй сім'ї.
Астролог радить Козорогам сьогодні хоч трохи забути про роботу та присвятити час своїй родині.
Цього дня Водоліям треба виявити особливу працелюбність та запопадливість. Не перекладайте перелік справ з одного дня на інший, почніть щось потроху вирішувати вже з сьогодення.
Сьогодні Риби чудово впораються зі своїми обов'язками. Від виконаної роботи будете задоволені не лише ви, а й ваші рідні.
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Фото: https://ua.depositphotos.com125
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