Гороскоп Павла Глоби на 6 грудня: на Близнюків чекає успіх у справах та коханні, а Левам треба зважитися на зміни у своєму житті

Понеділок, 6 грудня 2021, астролог Павло Глоба радить присвятити плануванню. Але плани будувати короткострокові та реалістичні, які точно будуть здійснені цього тижня, пише сайт «Слова Фрази».

Сьогодні Овнам треба зібратися з силами та виконати всі поставлені перед собою завдання. День краще розпочати з найважливіших справ.

На Тельців чекає деяке розчарування від добрих друзів. Поставтеся до них з розумінням, згодом вони вам розкажуть причину якоїсь відстороненості.



Близнюків чекає успіх у дуже важливій для вас сфері. У любовній сфері чекайте на гарні стосунки й навіть сюрпризи.



Ракам треба уникати цього дня будь-яких фізичних навантажень. Імовірна випадкова травма через необережність.

Левам настав час зважитися на зміни у своєму житті. Не бійтеся почати щось нове попри кінець року.

Дівам варто виявити у цей день ініціативу та зробити те, що завжди хотіли. Не бійтеся запросити на каву подругу, з якою давно не бачилися, або вибачитись перед людиною за якийсь свій неправильний вчинок.



Сьогодні успіх Терезів буде залежати від способу мислення. З самого ранку налаштовуйте себе на позитив.



Скорпіонам необхідно зайнятися вирішенням особистих проблем. Вам за кілька днів треба до кінця вирішити всі справи, тому не витрачайте часу і дійте вже сьогодні.



Стрільців можуть підвести люди, яких ви завжди вважали за друзів. Шукайте підтримку у своїй сім'ї.

Астролог радить Козорогам сьогодні хоч трохи забути про роботу та присвятити час своїй родині.

Цього дня Водоліям треба виявити особливу працелюбність та запопадливість. Не перекладайте перелік справ з одного дня на інший, почніть щось потроху вирішувати вже з сьогодення.



Сьогодні Риби чудово впораються зі своїми обов'язками. Від виконаної роботи будете задоволені не лише ви, а й ваші рідні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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