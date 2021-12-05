Справжні «психи»: тарологиня розповіла, представники яких знаків зодіаку відрізняються вибухонебезпечним характером

Для того, щоб дізнатися про характер людини, з якою ви не дуже добре знайомі, можна просто запитати, хто вона за знаком зодіаку. Це допоможе з'ясувати, чого від неї очікувати. У цьому впевнена тарологиня арабського походження Саона, пише «ЕГ».

Найпристрасніші серед усіх знаків зодіаку Скорпіони. Вони не приховують свої почуття та емоції. Саме ці якості роблять з них часом справжніх психів. Розкривається це переважно вже на стадії близького спілкування. До того ж вони власники та ревнивці.



Раки дуже чутливі та емоційні. А ще вони дуже уразливі та можуть болісно реагувати практично на все. Виявляється це, переважно, стосовно близьких людей. При цьому вони ще люблять, коли їх жаліють, тому воліють не приховувати своїх емоцій, збираючи навколо себе цілий натовп, що втішає.

Овни, загалом, досить нешкідливі, але якщо зберігати з ними мир. А от якщо їх серйозно зачепити, то можна зіткнутися з серйозним протистоянням, Овни в такі хвилини здатні на агресію, грубість та необдумані імпульсні вчинки. Крім того, їхній стан може змінюватися надзвичайно різко.

У Близнюків постійна зміна настроїв. Це робить їх справжніми психами. Вони можуть сьогодні освідчуватися у коханні, а завтра — ігнорувати цю людину. Представникам цього знака неможливо довіряти — вони сто разів передумають робити те, що вам пообіцяли або поміняють свою думку.

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