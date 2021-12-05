На Левів чекають нові знайомства, а Водоліям варто вірити у краще: жіночий гороскоп на 6−12 грудня 2021 року

Майбутній тиждень принесе знакам зодіаку як приємні моменти, так і проблеми. Деякі зіткнуться з колотнечами, але зможуть легко впоратися з ними, якщо зможуть упоратися зі своїми емоціями.

Астролог Анна Прокоп'єва склала гороскоп для жінок на 6−12 грудня та попередила представниць прекрасної статі, що субота буде небезпечним днем. Важливі справи слід відкласти на більш слушний час, пише FTimes.

Овнам астролог радить не звертати уваги на недоброзичливців та переглянути свої пріоритети. Особливо корисна порада тим жінкам, які ще не визначилися, що по-справжньому хочуть від життя.

У любовних справах очікуються сприятливі зміни. Вони будуть дуже доречними, адже Овни останнім часом часто замислюються про своє особисте життя.

Тільці зможуть цього тижня залучити до свого життя успіх. Для цього їм слід займатися приємними клопотами, які зроблять їхнє житло більш затишним. Цього тижня можна придбати домашнього вихованця. Тварина швидко приживеться та радуватиме всіх членів сім'ї. Що стосується рутинного клопоту, то вони принесуть задоволення.

Жінки- Близнюки не можуть похвалитися сталістю. Вони регулярно змінюють свої цілі та погляди. Представницям стихії Повітря цього тижня вдасться скласти чіткий план й наслідувати його. Розташування планет додасть Близнюкам об'єктивності та раціональності.

Зірки дають туманний прогноз для жінок-Раків. Таке іноді буває. Астролог запевняє, що представниці знака наступного тижня зіштовхнуться з чимось, що кардинально змінить їхнє життя. Хорошими чи поганими будуть ці зміни — поки що відповісти не можна.

Лев наступного тижня опиниться у центрі уваги. Жінкам вогненної стихії доведеться багато спілкуватись. Астролог радить не гидувати можливістю познайомитися з новими людьми. Це відкриє нові перспективи у кар'єрі та особистому житті.

Жінкам-Левицям завжди потрібно пам'ятати про недоброзичливців. Оскільки вони яскраві особи, навколо них завжди багато заздрісників.

Цього тижня Дівам можна сміливо виходити за межі зони комфорту. Це їх струсить і змусить бути активнішими. Вони досягнуть успіху в намічених справах, що позитивно позначиться на їх самооцінці.

Основною сферою має стати кар'єра. Астролог каже, що на решту справ поки можна заплющити очі.



Позитивний і продуктивний тиждень чекає Терезів. Працьовитість, чесність і сумлінність привнесуть у життя багато радісних подій.

Планети виявлять свою прихильність до Терезів, тому на них чекатимуть гарні новини. Хтось зустріне кохання всього свого життя, а комусь на роботі випишуть премію. На деяких Терезів чекають знайомства, які змінять їхнє життя.

Небесні світила наповнять натхненням Скорпіонів, тому жінки цього знака зможуть максимально самореалізуватися у творчості. Особливо пощастить тим, чия кар'єра пов'язана з креативом. Досягти цілей допоможуть мудрі поради наставників, отримані раніше.

Будні дні для Стрільців стануть плацдармом для реалізації намічених ідей. Жінкам варто виявити сміливість та впертість. Колеги та партнери це оцінять.

Наприкінці тижня Стрільці відчують потребу у відпочинку. Астролог радить тимчасово віддалитися від оточення та провести час на самоті або з найближчими людьми.

Козорогам цього тижня вдасться побачити те, що раніше було приховано. Важливо виділити кілька днів, щоб усе це перетравити та відпустити минуле. Потрібно сконцентруватися на майбутньому, інакше яскраве життя перетвориться на нестерпне існування.

Астролог радить відкласти нові справи на потім.

Весь тиждень буде дуже складним для Водоліїв. Багато жінок цього знака відчують нестачу енергії. Їм здасться, ніби успіх залишив їх.

Астролог радить відволіктися й не зациклюватися на дрібних негараздах.

Жінкам- Рибам терміново потрібно зміцнити своє біополе. Насамперед слід очистити простір навколо себе. Астролог радить зробити генеральне прибирання будинку, впорядкувати речі на робочому місці і видалити всі непотрібні файли.

Загалом наступний тиждень буде плідним. Жінки цього знака зможуть досягти бажаного. Риб не бентежать дедлайн, адже представниці водної стихії встигнуть зробити все вчасно.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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