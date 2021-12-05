Ракам краще провести день на дивані, а Левам варто зайнятися новими проектами: гороскоп Павла Глоби на 5 грудня

Відомий російський астролог Павло Глоба, який пообіцяв удачу представникам вогненних стихій (Овнів, Львів та Стрільців) та Землі (Тельців, Дів та Козерогов) на початку останнього місяця року, склав гороскоп на неділю, 5 грудня.

Він вважає, що день сприяє втіленню найсміливіших планів та ідей, але попереджає про обережність — важливо контролювати свої емоції та фінанси та зупинятися, щоб знову проаналізувати ситуацію та оцінити власні можливості, повідомляє FTimes .

Овнам астролог радить зайнятися пасивною діяльністю. День підходить для аналізу ситуації та побудови планів, але жодних практичних справ не плануйте — на них у вас поки що взагалі немає сил.

Тільцям добре б присвятити день справам, які приносять натхнення та задоволення. Саме тут на вас чекає успіх. Навпаки, все, що ви робитимете з примусу, зазнає невдачі.

Близнюки зможуть перемогти у будь-якій дискусії, тому сміливо вирушайте на наукові диспути. Проте вступати в суперечки та конфлікти з рідними та близькими не варто — вони можуть надовго образитися.

Ракам 5 грудня категорично не можна діяти активно через низький рівень уважності та концентрації. Краще проведіть вихідний, лежачи на дивані за переглядом фільмів чи футболу.

Леви, навпаки, одержимі своєю новою ідеєю, яка вона не дає представникам знака ні їсти, ні спати. Їм варто сміливо приступати до реалізації наміченого, поки цьому сприяють зірки.

Діви зможуть проявити надзвичайні організаторські здібності. Будьте активні, а якщо чогось не знаєте чи не вмієте, не бійтеся звертатися за допомогою до більш досвідчених людей та друзів.

Терезам рекомендовано неробство. Відкладіть усі робочі питання на потім, а цей день краще присвятіть спілкуванню з рідними та близькими людьми та спільному відпочинку.

Для Скорпіонів день обіцяє бути вдалим, але не варто витрачати свою енергетику на незначні справи та другорядні питання. Важливо зосередитись на тому, що дійсно принесе вам перспективу та значні результати.

Стрільці ризикують цього дня перевтомитися. Тому не беріть на себе дуже трудомісткі завдання. Бережіть сили і не витрачайте їх на рутинні справи та незначну роботу. Дозвольте собі розслабитися і відпочити.

Козерогам в останній день тижня краще виконувати завдання самотужки, не дозволяючи нікому гальмувати себе на шляху до мети.

Водолій має багато справ, але не варто хапатися за все відразу. Займіться краще творчістю.

У Риб неділя стане позитивним та незабутнім днем — зірки обіцяють багато нових ідей та цікавого спілкування. Правда, не всім ваші геніальні думки будуть зрозумілі одразу, так що доведеться трохи почекати, доки інші не оцінять їх.

Нагадаємо, раніше астрологи вказали на успіхи в любовних справах, які після закінчення коридору затемнень чекають на багатьох знаків зодіаку з 6 по 12 грудня.

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