Дівам настав час зайнятися творчістю, а Рибам позбавиться речей: сім знаків зодіаку чекають любовні пригоди з 6 по 12 грудня

Після закінчення коридору затемнень багатьох знаків зодіаку чекає успіх у любовних справах. Семи знакам варто приготуватися до романтичних пригод. Гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня наводить slovofraza.

Овнам астрологи радять взяти кілька додаткових вихідних та відпочити від рутини. Успіх у коханні можливий, якщо позбутися негативних емоцій.

Тельцям зірки обіцяють розуміння з боку близької людини. У амурних справах хорошу пораду дасть внутрішній голос.

Для Близнюків гороскоп не виключає, що доведеться віддалитися від партнера, стосунки з яким приносять негатив. Також настав час, щоб порвати зі шкідливими звичками.

Раки запам'ятають тиждень як сприятливий час для флірту та нових знайомств. У стосунках доведеться взяти на себе роль лідера.

Леви матимуть шанс справити враження. Зірки радять не обмежувати другу половинку та прислухатися до її бажань.

Дівам тиждень принесе натхнення для творчості. Одиноким Дівам важливо уникати неприємного спілкування, а сімейним — залучати другу половину до вирішення задач.

Терезам на тижні вдасться привернути увагу важливої людини. Це допоможе знайти впевненість у собі.

Скорпіону астролог рекомендує заради щастя в коханні відволікатися від повсякденного негативу, проводити вечори у комфорті та добре висипатися.

Для Стрільців небезпечним днем стане субота 11 грудня. Цей день варто присвятити своєму хобі, а у вихідні розібратися з почуттями.

Козерогам настав час зайнятися саморозвитком. Нові знання допоможуть знайти любов.

Водолію зірки обіцяють виконання бажань, у тому числі й у любовній сфері. Сімейним Водоліям настав час допомогти своїй половинці.

Рибам астрологи радять позбавитися речей, що поглинають позитивну енергію. Очистивши дім, можна повернути гармонію у стосунки.

Фото pixabay.com

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