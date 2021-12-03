Неврози, безсоння та застуди: яким трьом знакам зодіаку загрожують проблеми зі здоров'ям у грудні

Для трьох знаків зодіаку грудень буде не найвдалішим місяцем для здоров'я та самопочуття. Відомий астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп і попереджає про можливі проблеми зі здоров'ям Терезів, Скорпіонів та Стрільців.

Для Терезів грудень буде складним місяцем, оскільки випробувань зазнає нервова система. Звичайні побутові складності та робочі негаразди можуть довести до неврозу, якщо постійно зациклюватися на негативі.

У Скорпіонів великий ризик підхопити сезонну застуду. Але хвороб можна уникнути, якщо поводитися розумно — берегти себе, одягатися відповідно до погоди, стежити за імунітетом.

До Стрільців у грудні можуть повернутися складності із засипанням. Безсоння спровокують постійні переживання про роботу. На тлі порушення сну можуть загостритися хронічні захворювання. Рецепт тут може бути один — залишати думки про роботу на роботі і стежити за тим, щоб сон тривав так довго, як потребує ваш вік і стан здоров'я.

Про те, що принесе грудень іншим знакам, у гороскопі від Хаяла Алекперова «Старі травми та проблеми зі сном: гороскоп здоров'я на грудень для всіх знаків зодіаку».

Фото pixabay.com

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