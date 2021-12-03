27.19 / 27.39 30.62 / 31.00
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Неврози, безсоння та застуди: яким трьом знакам зодіаку загрожують проблеми зі здоров'ям у грудні

23:13 3 грудня 2021
хвороби

Для трьох знаків зодіаку грудень буде не найвдалішим місяцем для здоров'я та самопочуття. Відомий астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп і попереджає про можливі проблеми зі здоров'ям Терезів, Скорпіонів та Стрільців.

Для Терезів грудень буде складним місяцем, оскільки випробувань зазнає нервова система. Звичайні побутові складності та робочі негаразди можуть довести до неврозу, якщо постійно зациклюватися на негативі.

У Скорпіонів великий ризик підхопити сезонну застуду. Але хвороб можна уникнути, якщо поводитися розумно — берегти себе, одягатися відповідно до погоди, стежити за імунітетом.

До Стрільців у грудні можуть повернутися складності із засипанням. Безсоння спровокують постійні переживання про роботу. На тлі порушення сну можуть загостритися хронічні захворювання. Рецепт тут може бути один — залишати думки про роботу на роботі і стежити за тим, щоб сон тривав так довго, як потребує ваш вік і стан здоров'я.

Про те, що принесе грудень іншим знакам, у гороскопі від Хаяла Алекперова «Старі травми та проблеми зі сном: гороскоп здоров'я на грудень для всіх знаків зодіаку».

Фото pixabay.com

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Пенсії в Україні перерахували: хто отримає до кінця місяця на 400 грн більше

Касовий апарат

У Раді запропонували відкласти обов'язкове застосування бізнесом РРО до 2023 року: що відомо

пакет

З 10 грудня безкоштовні пластикові пакети стануть платними: які зміни очікують українців

Еліна Мбані

«Жінка-анаконда»: оголена красуня з «Жіночого кварталу» вразила шанувальників своїм «диким» поглядом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.