27.18 / 27.38 30.63 / 31.00
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Астрологи пояснили, чому деяких жінок наполегливо не беруть заміж

14:58 3 грудня 2021
Астрологія

Астрологи, які стверджують, що представницям деяких знаків зодіаку щастить менше, ніж іншим нареченим, впевнені, що жінки, народжені під певними чотирьма знаками зодіаку, мають великий успіх у чоловіків, але позбавлені шансів створити міцну сім'ю.

Чомусь чоловіки тікають від них, пише сайт ktk.kz.

Наприклад, жінки, народжені під знаком Терезів, витончені й ніжні. Вони подобаються багатьом чоловікам, але саме це й відлякує шанувальників. Адже мало хто готовий стояти у черзі з конкурентів за увагою тієї, яка має багатий вибір.

Жінки-Стрільці мають, здавалося б, неоціненну якість — чесність. Але часто вони бувають занадто прямолінійними. Чоловіки хочуть, щоб кохана захоплювалася ним, жадають компліментів, але солодкої брехні від Стрільців вони не дочекаються.

Народжені під сузір'ям Діви бездоганні. Це й зіграє з ними злий жарт. Перфекціонізм цих жінок відлякує потенційних наречених, котрі бояться не відповідати високому стандарту.

Жінки-Тільці темпераментні і цим приваблюють чоловіків. Але при цьому вони ще й власниці, а ревнощі завжди відлякують партнерів. Навіть тих, кохає.

Раніше астрологи розповіли, представниці яких знаків зодіаку більше схильні до зрад і найчастіше змінюють чоловіків.

Фото з Pixabay

313

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Пенсії в Україні перерахували: хто отримає до кінця місяця на 400 грн більше

Касовий апарат

У Раді запропонували відкласти обов'язкове застосування бізнесом РРО до 2023 року: що відомо

Еліна Мбані

«Жінка-анаконда»: оголена красуня з «Жіночого кварталу» вразила шанувальників своїм «диким» поглядом

пенсіонери

Важливим є не тільки стаж: у ПФУ навели формулу розрахунку пенсії на підставі розміру заробітної плати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.