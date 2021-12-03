Астрологи пояснили, чому деяких жінок наполегливо не беруть заміж

Астрологи, які стверджують, що представницям деяких знаків зодіаку щастить менше, ніж іншим нареченим, впевнені, що жінки, народжені під певними чотирьма знаками зодіаку, мають великий успіх у чоловіків, але позбавлені шансів створити міцну сім'ю.

Чомусь чоловіки тікають від них, пише сайт ktk.kz.

Наприклад, жінки, народжені під знаком Терезів, витончені й ніжні. Вони подобаються багатьом чоловікам, але саме це й відлякує шанувальників. Адже мало хто готовий стояти у черзі з конкурентів за увагою тієї, яка має багатий вибір.

Жінки-Стрільці мають, здавалося б, неоціненну якість — чесність. Але часто вони бувають занадто прямолінійними. Чоловіки хочуть, щоб кохана захоплювалася ним, жадають компліментів, але солодкої брехні від Стрільців вони не дочекаються.

Народжені під сузір'ям Діви бездоганні. Це й зіграє з ними злий жарт. Перфекціонізм цих жінок відлякує потенційних наречених, котрі бояться не відповідати високому стандарту.

Жінки-Тільці темпераментні і цим приваблюють чоловіків. Але при цьому вони ще й власниці, а ревнощі завжди відлякують партнерів. Навіть тих, кохає.

Раніше астрологи розповіли, представниці яких знаків зодіаку більше схильні до зрад і найчастіше змінюють чоловіків.

Фото з Pixabay

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