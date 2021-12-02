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Гороскоп

Красива й неймовірно приваблива: астрологи розповіли, про жінку якого знаку зодіаку мріють усі чоловіки

22:20 2 грудня 2021
дівчина

Ідеальна жінка за знаком зодіаку — це Терези. Жінки, народжені під цим знаком, мають внутрішню й зовнішню красу, при цьому вони одночасно вміють і мріяти, і відстоювати свою позицію, пише «ВП».

На думку астрологів, саме про таких жінок мріють усі чоловіки. Терези ніколи не стоять на місці і працюють над собою. До того ж займаються лише тим, що приносить їм справжнє задоволення.

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Любов для представниць цього знаку зодіаку зовсім не порожній звук, вони не будуть перебувати в союзі з будь-ким. Отже, якщо поруч з чоловіком раптом опинилася жінка-Терези, то він може бути впевнений у її щирості.

«ФАКТИ» розповідали про ритуали, яких необхідно дотримуватись, щоб у новому році залучити любов, успіх та багатство.

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