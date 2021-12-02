Прості, але дієві ритуали: езотерик розповіла, як залучити кохання, багатство та удачу у 2022 році

Щоб 2022-й рік Водяного Тигра, який символізує достаток, силу й щедрість, виявився щасливим та вдалим, потрібно дотримуватися певних ритуалів.

Деякими з них поділилася парапсихологиня Катерина Вишнякова, передає «5 канал».

Залучення багатства

Потрібно взяти аркуш паперу та олівець, ручку або маркер. Намалювати на аркуші трикутник та помістити по центру грошовий знак у вигляді долара ($). Аркуш з цим знаком повісити на вхідні двері. Так, на думку Вишнякової, можна залучити багатство до будинку, де воно й залишиться.

«Візьміть купюру великого номіналу та покладіть її у кишеню. Зустріньте новий рік з цією купюрою, а потім перекладіть її в гаманець», — рекомендує парапсихологиня.

Не витрачайте купюру протягом 2022 року. Вона приверне до вас грошову енергію, та у майбутньому ви обов'язково покращите фінансовий рахунок.

Залучення кохання у 2022 році

У новорічну ніч потрібно одягнути аксесуар червоного кольору. Це приверне увагу Блакитного Водяного Тигра, який допоможе знайти любов. Але червоним кольором не варто зловживати, щоб навпаки не відлякати Тигра.

Якщо людина вже має пару, то цей ритуал допоможе зміцнити стосунки. Зустрічати наступний рік потрібно з коханою людиною.

Залучення успіху

Пошанувати Блакитного Водяного Тигра допоможуть невеликі статуетки та ялинкові кулі з зображенням символу року. Щоб напевно впустити удачу в дім, під час бою годинника потрібно відкрити вікно та загадати бажання. Вважається, якщо у новорічну ніч у вікно повіє сильний вітер, то наступного 2022-го на вас чекають приємні зміни.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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