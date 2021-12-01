Негатив у Скорпіона та перевтома у Дів: які знаки зодіаку зможуть вирішити проблеми до 5 грудня

Астрологи обіцяють, що тиждень до 5 грудня, незважаючи на коридор затемнень, для певних знаків зодіаку буде досить вдалим. Будуть випробування, але навряд чи доля підкине завдання, з якими не вдасться впоратися. Про це повідомляє slovofraza

Зірки радять Овнам присвятити тиждень активному відпочинку, змінити вид діяльності. Це допоможе не зациклюватися на похмурих думках.

На Тельців сонячне затемнення 4 грудня може мати підвищений вплив. Тому доведеться відкласти справи, перезавантажитись, підзарядитись енергією. Стосунки на цьому тижні теж будуть перевірені на міцність.

На Близнюків чекає важкий тиждень. Дещо більше сил з'явиться 2 грудня, але важливі рішення все одно будуть даватися непросто.

Ракам краще перелаштуватись на позитивне мислення, сконцентруватися не на поточних складнощах, а на майбутніх перемогах.

Левам зірки рекомендують якнайменше смітити грошима, особливо у вихідні, і дозволити своїй другій половині самостійно приймати рішення, нехай навіть помилкові.

Діви ризикують заробити перевтому. Щоб уникнути вигоряння, варто поміняти обстановку, відвідати нові місця, скласти плани на майбутнє.

Терезам варто обережніше поставитися до грошей. У найближчому майбутньому можливі проблеми, з якими не впоратися поодинці. Варто подумати, до кого можна звернутися за допомогою.

Скорпіонів цього тижня переповнюватиме негатив і на роботі, і у стосунках. Якщо в першому випадку допоможе зміна сфери діяльності або невелика відпустка, то в коханні доведеться піти на компроміс.

Для Стрільців тиждень буде повним конфліктів, критики, суперечок. Потрібно не воювати наодинці, а попросити про підтримку.

Козерогові зірки обіцяють підйом працездатності, підвищену привабливість в очах інших людей. Не виключено, що сміливими ідеями Козерога скористаються конкуренти.

Водолію астролог радить навчитися щиро дякувати оточуючим за допомогу. Тиждень буде складним, але виникнуть корисні ідеї, які можна буде використати.

Рибам зірки дадуть шанси витягнути щасливий квиток у коханні. Можливий прорив у кар'єрі. «Чорним» днем для Риб стане субота, 4 грудня.

Нагадаємо, астрологи підказали, як у період до 4 грудня покращити фінансовий добробут, скориставшись коридором затемнень.

Фото pixabay.com

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