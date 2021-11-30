Гороскоп Павла Глоби на 30 листопада: кому зірки радять бути максимально уважним, а на кого чекає доленосне знайомство

Вівторок, 30 листопада 2021, буде досить успішним днем, прогнозує відомий астролог Павло Глоба. Але не варто брати на себе надто багато завдань та обов'язків, щоб не порушити позитив.

Разом з тим кожен зі знаків зодіаку в останній день зими матиме власне завдання, пише сайт «Слова Фрази».

Овнам цього тижня треба позбавитися всіх образ. Це не тільки позитивно вплине на вашу карму, а й покращить ваше самопочуття.

Тільці будуть активними, але потрібно постаратися не розсіяти свою енергію на другорядні речі. Дозвольте собі відпочинок лише за умови, якщо зробите усі важливі справи.



Близнюки сьогодні будуть не дуже рішучими. Якщо не зможете досягти мети — не варто відразу засмучуватися та опускати руки. Цей досвід допоможе вам у майбутньому.

Ракам варто спокійно прийняти те, що відбувається у житті. День буде неспокійним, але завжди так не буває, тож згодом усе покращиться.



Цього дня Левам як ніколи буде потрібна підтримка родичів та друзів. Зробити правильний вибір вам допоможе кохана людина.

Дів чекає позитивний день. Усі ваші старання не пройдуть даремно. Собою будете задоволені не тільки ви, а й оточення.



Робочі справи Терезів підуть вгору, проте будьте уважними й покладайтеся лише на власні сили. Колегам не варто довіряти цього дня.

У Скорпіонів перша половина дня є вдалою для фінансових операцій. У цей період добре вкладати вигідні умови та просити збільшення зарплати.



Стрільці сьогодні відчують приплив сил та енергії. Відкрийтеся цього дня новим враженням та можливостям.



Козороги у першій половині дня будуть схильні до апатії та поганого настрою, проте вже по обіді ситуація зміниться на краще.



У Водоліїв цього дня можна спостерігати пік життєвого тонусу та енергії. Ближче до вечора на вас чекає доленосне знайомство.



Риб чекає переломний день. Ви вирішите важливі питання в особистому житті. Астрологи кажуть, що ви стоїте на порозі важливих змін свого життя.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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