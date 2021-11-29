Щасливі разом: названо пару знаків зодіаку, які створені один для одного

При виборі супутника життя психологи радять насамперед проаналізувати, як людина ставиться до тебе, та вивчити особисте світовідчуття. А на думку астрологів, вибирати партнера слід, ретельно проштудіювавши гороскоп. Саме це має вплинути на позитивний результат.

Попри це фахівці відзначають, що стовідсоткову сумісність мають лише дві пари, повідомляє Uf.ru.

Водолій та Діва

Ці два знаки зодіаку, здається, здатні зрозуміти одне одного з пів слова. Люди, народжені під цими сузір'ями, схожі на інтереси й мають спільний погляд на навколишній світ. І Водолій, і Діва вважають своїм обов'язком змінити світ на краще, завдяки спільним зусиллям їм це вдається.

Водолій, що має почуття гумору, здатний оцінити цю аналогію у Діви. Представник осіннього знака, своєю чергою, схоплює від «напарника» певну легкість та мрійливість. Діви та Водолії, як правило, спільно вирішують всі труднощі, надають один одному підтримку, і пліч-о-пліч рухаються до втілення спільних задумів.

Лев та Терези

Складно уявити, як абсолютно протилежні за характером представники цих знаків зодіаку, можуть являти собою ідеальну пару. А ось астрологи схильні наполягати саме на цій точці зору. Запальність, владолюбство та нездатність до підпорядкування Левів чудово поєднуються зі спокоєм, м'якістю та дипломатичністю Терезів. Люди, народжені під цими сузір'ями, відчувають потяг до розкоші та гарного життя.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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