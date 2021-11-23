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Гороскоп

Павло Глоба назвав знаки зодіаку, на які чекає успіх в останні сім днів листопада

21:10 23 листопада 2021
дівчина

Починаючи з вівторка, 23 листопада, до кінця осені залишається лише сім днів. Астролог Павло Глоба розповів, яким знакам зодіаку пощастить у ці дні найбільше, пише Ftimes.

Для Дів настав час зробити великі покупки, плани на які є вже давно. Останні дні осені стануть періодом цікавих та перспективних знайомств, проте слід остерігатися пліток, наклепу та обману. На роботі необхідно виявити зібраність. Найсприятливішими днями стануть 25 та 28 листопада.

Останній тиждень листопада стане для Терезів досить прибутковим. Успішними з фінансової точки зору будуть вівторок та середа. Друга половина тижня підійде для зустрічей та знайомств. Сприятливими днями будуть 27 та 28 листопада.

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Водоліям досягти цілей допоможе зароблений авторитет. Наприкінці листопада вдасться розібратися з найбільш заплутаними справами та питаннями. У середу-четвер захочеться кардинальних змін, але щоб усе пройшло як треба, необхідно запастися терпінням. Найвдалішими будуть 23 та 27 листопада.

Рибам можна діяти рішуче та безкомпромісно, щоб вирішити найскладніші питання. Вихід вдасться знайти навіть для заплутаних ситуацій. Друга половина тижня ідеально підійде для нових справ та проєктів. Найбільш сприятливими днями виявляться 24 та 28 листопада.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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