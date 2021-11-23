26.67 / 26.93 29.93 / 30.31
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Несподіваний прибуток: чотири знаки зодіаку 23 листопада можуть покращити своє фінансове становище

10:02 23 листопада 2021
калькулятор

Очікується дуже продуктивний день, коли можна буде вирішити чимало важливих питань. Однак починати щось, що потребує великих фінансових витрат, небажано. Сьогодні важливо зберегти гроші, які у вас є, і постаратися їх примножити. Головне — діяти розважливо та без зайвих емоцій.

Ідеї, які з'явилися цього дня у Тельця, виявляться досить цікавими. Їх реалізація обіцяє вже найближчим часом непоганий прибуток. Постарайтеся тільки не розповідати іншим про свої плани, дійте самостійно — так у вас буде більше шансів досягти успіху.

Діві світила обіцяють вдалий день у багатьох сферах життя, зокрема у фінансовій. На діловому терені завдяки креативному мисленню та нестандартним рішенням зумієте досягти гарних результатів та обійти конкурентів. Керівництво гідно оцінить вашу роботу, не виключено навіть отримання премії.

Читайте також: Підвищення зарплати та кар'єрний зліт: які сім знаків зодіаку будуть успішні з 22 по 28 листопада

Терези зможуть досить швидко розв`язати важливі робочі завдання та організаційні питання. Вдасться налагодити нові ділові контакти. Це слушний період для поліпшення фінансового становища. Можна відкривати депозити у банках, робити інвестиції у перспективні проєкти. Дуже вигідними будуть великі придбання.

Сприятливий день очікується у Козерога. Завдяки високому життєвому потенціалу та впевненості у своїх силах зумієте багато чого досягти. Зірки обіцяють непогані перспективи щодо кар'єри. Ймовірно також надходження цікавої ділової пропозиції, яка обіцяє непоганий дохід.

Читайте також: Грошовий гороскоп: як коридор затемнень вплине на фінанси у період до 4 грудня

Фото pixabay

204

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

У податковій нагадали, хто з фізосіб-«єдинників» II-IV груп зможе не застосовувати РРО з 1 січня 2022 року

торт

М'який та ніжний сметанник: рецепт смачного торту за півгодини

Олег Винник

«До останнього робили все можливе»: Олег Винник переніс київські концерти через проблеми зі здоров'ям

пенсіонерка

Мінімалка, наднормативний та повний страховий стаж: як зміниться пенсія з 1 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.