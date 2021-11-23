Ракам варто задуматися про відпочинок, а на Дів чекають перспективні знайомства: гороскоп Павла Глоби на 23 листопада

Відомий астролог Павло Глоба, який раніше попередив про доленосні події, з якими представники трьох знаків зодіаку можуть зіткнутися у грудні 2021 року, радить у вівторок, 23 листопада, не братися за всі важливі справи одразу і знайти час для відпочинку.

Як пише FTimes, за прогнозами астролога, день стане успішним, зокрема, для Козерогів та Скорпіонів. І не тільки.

Овнам зірки радять залишити в минулому старе життя — на них чекає прекрасний період. Цього дня треба почати життя, як то кажуть, із чистого аркуша, викинувши з голови минулі тривоги та з упевненістю дивлячись у майбутнє.

На Тельців чекає насичений робочий день, проте їм слід викроїти час для зустрічі з друзями, прогулянки чи походу у кіно. Цей день повинен запам'ятатися приємним дозвіллям.

Вівторок у Близнюків — чудовий час для шопінгу, а вечір порадує романтичним побаченням. Представникам цього знаку потрібно бути готовими до вигідних та перспективних пропозицій — ловіть вдачу за хвіст.

Ракам непогано було б відпочити — найближчим часом їм така нагода навряд чи трапиться. А ще їм варто замислитись над тим, де провести майбутню відпустку.

Для Лева цей день хороший для залагодження сварок. Цьому знаку треба приборкати гордість і зробити крок назустріч людині, з якою він посварився. Можливо, варто сісти за стіл переговорів та відверто поговорити.

А для Дів 23 листопада — день нових перспективних знайомств. Вам буде не тільки цікаво, але й вигідно. Чекайте на прибуток ближче до вечора.

У Терезів настає час змін — можна сміливо вирішуватися на переїзди, зміну місця роботи, купівлю нерухомості і т. д. Ви станете набагато успішнішим і у матеріальному, і в духовному плані.

Позитивні та кардинальні зміни відбудуться і у житті Скорпіонів. На вас чекає справжнє щастя. Особливо це стосується сфери особистих стосунків.

У Стрільців з'являться нові можливості та шанси змінити своє життя на краще. Будьте готові до вигідних пропозицій та раптових відряджень.

Всі справи та проекти Козерогів цього дня матимуть величезний успіх. Перша половина дня підходить для вирішення фінансових питань.

Самотні Водолії мають шанс фатальної зустрічі, знайомства зі своєю майбутньою другою половинкою. Сімейних представників знаку також чекає світле майбутнє.

У Риб цього дня з'являться нові друзі. Сміливо знайомтеся та спілкуйтеся. Завдяки новим зв'язкам ваше життя буде більш цікавим та різноманітним.

Раніше Павло Глоба називав знаки зодіаку, яким зірки обіцяють успіх та щастя на початку 2022 року, а також назвав щасливчиків року Тигра.

Фото з Pixabay.

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