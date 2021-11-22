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Гороскоп

Приваблива пропозиція та вирішення складних завдань: три знаки зодіаку можуть розраховувати на успіх 22 листопада

8:43 22 листопада 2021
гороскоп

День 22 листопада може видатись складним, але виявиться дуже плідним. Буде багато невідкладних справ. Декому через них доведеться змінити свій звичний графік. З'являться нові ідеї, до втілення яких захочеться приступити негайно. Це сприятливий період для початку змін у житті, важливо сьогодні визначитися з метою та зробити перші кроки.

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Наполегливість і цілеспрямованість допоможуть Тельцю досягти успіхів у вирішенні складних завдань. Ділові переговори сьогодні бажано провести у неформальній обстановці — так буде більше шансів досягти необхідних результатів. У тих, хто зайнятий пошуками нової роботи, сьогодні великі шанси її знайти.

Активний і вдалий у діловому плані день зірки обіцяють Раку. Завдяки досвіду і креативному мисленню зумієте швидко впоратися з вирішенням досить складної справи, яка була не по зубах іншим. Ввечері можливий приємний сюрприз.

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Стрілець зможе впоратися з наміченими на сьогодні справами без перешкод. Перед вами відкриються нові можливості в плані роботи та кар'єри, не виключено надходження привабливої пропозиції. Потішать новини від ділових партнерів.

Нагадаємо, астрологи дали поради, як підготуватися до зустрічі 2022 року, щоби він пройшов вдало.

Фото pixabay.com

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