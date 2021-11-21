Грошовий гороскоп: як коридор затемнень вплине на фінанси у період до 4 грудня

Початком коридору затемнень, що настав 19 листопада, астрологи називають місячне затемнення на осі Тельця-Скорпіона — часу, коли важливо позбутися негативних фінансових установок, які тягнуть вас і утримують на одному місці. Про те, чого варто очікувати на різні знаки зодіаку в період з 19 листопада по 4 грудня у грошовому питанні, розповіли астрологи, пише SmartMoney.

Овен

Для Овнів це період фінансів у квадраті. За словами фахівців, час, коли необхідно замислитись про додатковий доход на майбутнє або почати вчитися фінансовій грамотності.

Телець

Тельці, для вас коридор затемнень — період, коли ви маєте показати себе іншим з іншого боку. Наприклад, свою унікальність. Ймовірно, варто задуматися про зміну стилю, поведінки чи навіть мислення.

Близнюки

Близнюкам астрологи наполегливо рекомендують звернути увагу на духовне зростання і перестати витрачати свою життєву енергію на зовсім непотрібне. Зупиніться. Прислухайтеся до себе. Можливо, варто виїхати на відпочинок чи зайнятися творчістю, яку давно відкладали.

Рак

Для Раку коридор затемнень — чудова можливість вилізти зі свого панцира і почати більше часу проводити в колективі, знайти людей, які вас підтримують.

Лев

Левам цей тиждень принесе серйозні зміни соціального статусу. Можливо, варто почати рухатися кар'єрними сходами або зовсім задуматися про зміну роду діяльності.

Діва

Для Дів коридор затемнень, на думку астрологів, найкращий час для навчання та розширення кругозору. Наприклад, вступ до ВНЗ або поїздка за кордон, яка змінить ваші погляди на світ.

Терези

Вам затемнення приготувало глибокі зміни чи можливість залучити до свого гаманця чужі фінанси. Ви можете зіткнутися віч-на-віч із власними страхами, від яких раніше намагалися втекти. Але цього тижня вам доведеться їх подолати.

Скорпіон

Найближчий тиждень Скорпіонам принесе приємні зміни. В особистому житті, можливо, ви наважитеся узаконити стосунки. У плані роботи у вас може виникнути бажання створити спільний бізнес. Неважливо. Головне — чекайте змін.

Стрілець

Астрологи попереджають — зверніть увагу на своє здоров'я. Перестаньте відкладати похід до лікаря, почніть вводити правильні звички. Загалом упорядкуйте хаос у житті.

Козеріг

Після затемнення націліться на нове хобі. А може, хтось націлиться на вас, і виникнуть нові романтичні стосунки.

Водолій

Вас затемнення змусить задуматися про рідні місця. На думку астрологів, час, щоб стати більш сімейною людиною або частіше проводити її вдома. А може взагалі задуматися про купівлю своїх квадратних метрів.

Риби

Рибам, як і Ракам, астрологи чи не кричать — перестаньте бути інтровертом, настав час для нових знайомств, контактів, поїздок та інформації. Чим більше спілкуватиметеся, тим краще буде вам.

Як писали «ФАКТИ», повні місяці несуть зміни та нову енергетику, впливають на наш настрій та на повсякденне життя. Астрологи впевнені, що повня 19 листопада почала змінювати життя всіх знаків зодіаку, але при цьому щасливий квиток повний Місяць і затемнення підкинуть лише деяким представникам зодіакальної родини.

Також зазначимо, що 21 листопада 2021 року — сприятливий день для того, щоб озирнувшись назад та проаналізувавши події, розставити пріоритети. Астролог Павло Глоба радить, незважаючи на вихідний, не розслаблятися, а зайнятися плануванням.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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