Нинішній день підходить для вирішення поточних справ та важливих питань, пов'язаних з майном. Можна займатися будівництвом та ремонтом, облаштуванням побут. Цілеспрямованість та наполегливість допоможуть досягти у всьому відмінних результатів. Вдалими виявляться поїздки. Увечері можливі несподівані зустрічі та цікаві знайомства.

Овен чудово впорається з розв'язанням багатьох питань та проблем. Причому не лише своїх, а й чужих. Важливо лише реально дивитися на речі та правильно оцінювати те, що відбувається. Попри те, що день виявиться досить виснажливим, ви будете задоволені роботою. Вечір присвятіть повноцінному відпочинку. Бажано провести його в тиші та спокої.

Для Близнюків цей день буде сприятливим у багатьох сферах життя. Імовірні успіхи у комерційній діяльності. Вдалими та плідними виявляться далекі поїздки. Отримані сьогодні новини допоможуть визначитись з планами на найближче майбутнє. На власному фронті можливі приємні сюрпризи.

Леву вдасться впоратися не лише з вирішенням головних завдань, а й з багатьма іншими справами. Для своїх ідей та планів зможете заручитися підтримкою однодумців. У одиноких представників знака не виключено цікаве знайомство, яке незабаром може перерости у серйозні стосунки.

Сьогодні багато хто може позаздрити успіхам та працездатності Діви. Завдяки високому енергетичному потенціалу зможете досить швидко та без проблем упоратися з тим, що іншим буде не під силу. Ймовірно отримання вигідної комерційної пропозиції. Вечір, проведений у затишній сімейній обстановці, подарує хвилини щастя та наповнить душевною гармонією.

Нагадаємо, астролог Павло Глоба склав гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіакального кола.

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