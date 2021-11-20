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Гороскоп

Яким трьом знакам Зодіаку слід остерігатися обману — гороскоп на 20 листопада

10:19 20 листопада 2021
Яким трьом знакам Зодіаку слід остерігатися обману – гороскоп на 20 листопада

Складний і оманливий день обіцяють зірки у суботу, 20 листопада. Багато хто, опинившись у полоні у ілюзій, волітиме заплющити очі на реальні проблеми. Це може призвести до неприємних наслідків та помилок. Будь-які рішення намагайтеся приймати без поспіху, уникайте ризику та відмовтеся від будь-яких експериментів.

Рак, взявшись за реалізацію намічених планів, може мати справу з непередбаченими труднощами. Намагайтеся зберігати спокій, не приймайте рішення під впливом негативних емоцій, інакше ризикуєте піти неправильним шляхом. Сьогодні слід бути дуже обережними з новими знайомствами — велика ймовірність того, що вас захочуть втягнути в аферу.

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Скорпіону бажано відкласти вирішення важливих питань до найкращих часів. Імовірно надходження дуже привабливої пропозиції, проте не поспішайте на нього відразу погоджуватися. Ретельно вивчіть всі нюанси, переконайтеся, що немає жодного підводного каменя.

Водолія події сьогоднішнього дня можуть змусити неабияк похвилюватися. Прийняти правильні рішення у складній обстановці виявиться досить проблематично. Не виключено, що вас захочуть ввести в оману і дадуть недостовірні відомості. Постарайтеся все ж таки зберігати холоднокровність, ретельно перевіряйте всю інформацію. Не дозволяйте маніпулювати вами.

Зазначимо, що астролог Павло Глоба назвав 20 листопада днем багатообіцяючих знайомств.

Фото cleo.ru/

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