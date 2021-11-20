Скорпіонам варто придивитися до свого оточення, а Рибам краще не ризикувати: гороскоп Павла Глоби на 20 листопада

Субота, 21 листопада 2021 року, за прогнозом відомого астролога Павла Глоби, обіцяє стати днем нових цікавих знайомств. Він радить скористатися цим активним періодом, щоб отримати позитивні емоції, пише FTimes .

Астролог дав поради представникам кожного із знаків зодіакального кола.

Овнам, у яких зараз багато зобов'язань та завдань, варто відмовитися від передчасних рішень та поспішних висновків. Дуже важливо у цей день знайти час для спілкування з рідними та близькими людьми.

Тільцям не треба боятися розпочинати шлях до мети. Для цього для початку знайдіть способи позбавитися всього, що завдає вам дискомфорту та неприємностей.

Близнюкам не бажано з'являтися у місцях масового скупчення людей. Якщо у вас намічена зустріч з кимось, проведіть її в тихому, відокремленому місці.

Раків чекає сприятливий день — насамперед, ви досягнете успіхів у професійній сфері. Цілком можливо, що у вирішенні робочих питань вам чимало допоможуть доброзичливо налаштовані колеги.

Левам, у яких цього дня зовсім не буде бажання ні працювати, ні приємно відпочивати, варто постаратися подолати нудьгу, вирушивши на прогулянку до парку, зустрівшись із друзями або ж поговоривши до душі з рідними та близькими людьми.

Дівам у суботу бажано провести час активно та зайнятися зміцненням власного здоров'я. Це сприятливий час для спорту та виконання поставлених завдань.

Терезам, у яких настав час кардинальних змін, варто докласти всіх зусиль для реалізації своїх цілей, і тоді результат навіть вас самих приємно здивує.

Скорпіонам варто виявити обачність, особливо під час колективної роботи. Адже будь-який з оточуючих може вас підставити і завдати неприємностей.

Стрільців чекає день не з легких, тому перенесіть найважливіші справи на інші дні, розвантажте себе і не вирішуйте поки що жодних проблем. Цей день вам присвятити родині та спілкуванню з рідними та близькими людьми.

Козерогам у досягненні успіху допоможуть впевненість у власних силах та харизмі, а вечір приємно порадує вас новим романтичним знайомством.

Водоліям не варто ні з ким ділитися власними планами та радістю від досягнень. Швидше за все, вам не тільки позаздрять, але ще й намагатимуться перешкодити.

Рибам не можна ризикувати. Усі найважливіші та відповідальні справи та проекти перенесіть на наступний тиждень. У другій половині дня великий ризик конфліктів із рідними та близькими людьми.

Нагадаємо, раніше Павло Глоба розповів, кому із знаків зодіаку зірки пророкують везіння та щастя у 2022 році.

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