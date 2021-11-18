Астрологи розповіли, під якими знаками зодіаку народжуються жінки, що «гуляють»

Жінки, народжені під знаком Водолія, як стверджують астрологи, потрапляють як до списку тих, кому важче вийти заміж, так і тих, хто потенційно схильний до зрад.

До останніх, як пише «Рамблер», належать представниці трьох знаків зодіаку.

Так, народжені під знаком Стрільця жінки хочуть бачити поряд із собою темпераментних чоловіків, а якщо обранці з якоїсь причини не в змозі дати необхідних емоцій, то дами почнуть ці відчуття шукати деінде. Жінка-Стрілець з легкістю заведе коханця, аби вимагати від нього те, чого їй бракує. Найчастіше подібна схема поведінки провокує розлад у відносинах та подальше розставання.

Жінки- Водолії схильні без роздумів «зануритися з головою» у черговий любовний зв'язок, вже на першому побаченні допускаючи можливість сексуального контакту. Причиною цього є прагнення отримати свіжі враження та емоції. Даний факт цілком пояснює їхнє прагнення не вступати у тривалі стосунки та мати невеликі «романчики», які можна завершити будь-якої миті.

А Риби схильні до пошуку багатого і щедрого покровителя. Коли чоловік, який зустрівся на її шляху, викликає інтерес, жінка — представниця цього астрологічного символу — зробить усе, щоб затягнути його у ліжко. Витиснувши з чергового партнера максимум, дівчина-Риба «піде на глибину» для пошуку нової жертви, готової з висолопленим язиком виконувати будь-які забаганки.

У той же час укладачі цього гороскопу звертають увагу на те, що викладені міркування астрологів мають, швидше за все, теоретичний характер…

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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