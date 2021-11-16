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Гороскоп

Доведеться потерпіти: яким чотирьом знакам зодіаку сьогодні треба стримувати емоції

9:35 16 листопада 2021
гороскоп

Непростий період, коли багато хто нервуватиме з приводу й без. Найчастіше виникатимуть сварки з близькими людьми через претензії один до одного. Намічені плани, швидше за все, зазнають змін, можуть зірватися якісь зустрічі чи переговори. Важливо у цей день стримувати емоції, діяти з розумом та приділяти належну увагу дрібницям. Домогтися хороших результатів у справах допоможуть інтуїція, рішучий настрій та сила волі.

Близнюкам у цей день слід діяти самостійно, приділивши належну увагу дрібним деталям. Буде шанс налагодити необхідні зв'язки, завдяки яким зумієте розв`язати дуже важливе для вас питання. Намагайтеся бути терпимішими до слабкостей інших, не засуджуйте їх за це.

Рак матиме багато турбот, які заберуть чимало сил і часу. Цілком імовірно, що доведеться займатися не лише своїми справами, а й чужими проблемами. Не поспішайте приймати рішення, будьте уважні при розрахунках — сьогодні є велика ймовірність припуститися серйозної помилки.

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На Терезів чекає непростий день. Але за підсумком він виявиться плідним та досить цікавим. З'явиться можливість навчитися чогось нового, завести корисні знайомства. У стосунках з оточенням проявляйте дипломатичність і такт, уникайте суперечок та не допускайте конфліктних ситуацій.

Стрільцю не варто очікувати надто багато від сьогоднішнього дня. Не поспішайте, спокійно займайтеся вирішенням поточних питань. Починати щось глобальне в цей період небажано — навряд чи вдасться досягти потрібного результату. Уважно стежте за вмістом свого гаманця, не піддавайтеся спокусі витратити гроші на милі, але зовсім непотрібні дрібниці.

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Фото Pixabay

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