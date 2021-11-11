Китайські астрологи розповіли, життя яких знаків за Східним календарем різко зміниться з 11 листопада
У листопаді представників деяких знаків зодіаку очікують багатство та удача, а в інших кардинальні зміни у житті розпочнуться безпосередньо у «дзеркальну» дату 11.11.2021.
Починаючи з четверга, 11 листопада, розташування світил забезпечить багатьом представникам астрологічного кола емоційне піднесення.
За словами східних астрологів, в цей час кардинальні зміни чекають на три знаки за Східним календарем, пише Sohu.
У народжених в рік Змії з 11 листопада у них розпочнеться напружений період на роботі, але здатність керувати своїми емоціями швидко принесе плоди. Астрологи обіцяють Зміям новий етап у кар'єрі та бізнесі, який кардинально змінить найближче майбутнє.
Народжені в рік Вівці по-справжньому вміють цінувати дружбу й з ентузіазмом ставляться до нових знайомств. Ця особливість характеру принесе їм удачу у листопаді: велика ймовірність зустріти високопоставлену людину, яка допоможе залагодити поточні проблеми та втілити в реальність давні плани.
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З 11 листопада по грудень життя народжених у рік Собаки наповниться щасливими моментами, а успіх супроводжуватиме буквально в будь-якій справі. Кар'єра та бізнес почнуть розвиватися семимильними кроками багато в чому завдяки несподіваній допомозі збоку. За словами китайських астрологів, це принесе гарний та легкий прибуток, причому джерело доходу стане постійним.
Нагадаємо, відомий астролог Павло Глоба розповів, кого зі знаків зодіаку в листопаді чекає успіх у справах, а кому краще уникати великого скупчення людей.
Фото: https://ua.depositphotos.com329
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