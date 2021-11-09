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Гороскоп

Місяць без курсу у листопаді 2021: що небезпечно робити в такі дні

13:50 9 листопада 2021
Місяць

Місяць без курсу, неодружений Місяць, Місяць у вільному ході — це явище, яке вже давно відоме астрологам. Місяць без курсу починається, коли Місяць у поточному знаку робить свій останній мажорний аспект з планетою, й доки не увійде у наступний знак зодіаку, пише worldluxrealty.

Цей період може тривати від кількох хвилин до двох днів, але останнє буває вкрай рідко.

У листопаді 2021 року Місяць без курсу перебуватиме протягом деякого часу по таким датам:

01.11.2021 20:00 — 02.11.2021 02:11
04.11.2021 01:32 — 04.11.2021 03:52
05.11.2021 19:10 — 06.11.2021 03:52
07.11.2021 16:44 — 08.11.2021 04:03
09.11.2021 20:51 — 10.11.2021 06:03
11.11.2021 22:52 — 12.11.2021 10:53
14.11.2021 08:40 — 14.11.2021 18:48
16.11.2021 18:51 — 17.11.2021 05:18
19.11.2021 11:57 — 19.11.2021 17:33
21.11.2021 18:52 — 22.11.2021 06:33
24.11.2021 08:46 — 24.11.2021 18:58
26.11.2021 19:24 — 27.11.2021 05:12
29.11.2021 03:02 — 29.11.2021 11:55

У відрізки часу, коли на небі холостий Місяць, не можна робити важливі справи, реєструвати фірму, розпочинати бізнес, влаштовуватися на роботу, проходити співбесіду.

Не варто вести переговори, від яких багато залежить, а також підписувати договори.

Небажані у цей період хірургічні операції чи обстеження.

Не варто робити великі покупки, реєструвати шлюб, укладати заручини, робити пропозицію руки та серця.

Нагадаємо, у листопаді очікується чотири магнітні бурі, які позначаться на самопочутті багатьох людей. Перша буря очікується 11 листопада. Найнесприятливіша геомагнітна обстановка буде 14 та 15 листопада, далі сонячна активність піде на спад. А 25 листопада розпочнеться найдовша магнітна буря листопада, яка триватиме до 29 числа.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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