Місяць без курсу у листопаді 2021: що небезпечно робити в такі дні
Місяць без курсу, неодружений Місяць, Місяць у вільному ході — це явище, яке вже давно відоме астрологам. Місяць без курсу починається, коли Місяць у поточному знаку робить свій останній мажорний аспект з планетою, й доки не увійде у наступний знак зодіаку, пише worldluxrealty.
Цей період може тривати від кількох хвилин до двох днів, але останнє буває вкрай рідко.
У листопаді 2021 року Місяць без курсу перебуватиме протягом деякого часу по таким датам:
У відрізки часу, коли на небі холостий Місяць, не можна робити важливі справи, реєструвати фірму, розпочинати бізнес, влаштовуватися на роботу, проходити співбесіду.
Не варто вести переговори, від яких багато залежить, а також підписувати договори.
Небажані у цей період хірургічні операції чи обстеження.
Не варто робити великі покупки, реєструвати шлюб, укладати заручини, робити пропозицію руки та серця.
Нагадаємо, у листопаді очікується чотири магнітні бурі, які позначаться на самопочутті багатьох людей. Перша буря очікується 11 листопада. Найнесприятливіша геомагнітна обстановка буде 14 та 15 листопада, далі сонячна активність піде на спад. А 25 листопада розпочнеться найдовша магнітна буря листопада, яка триватиме до 29 числа.
Фото: https://ua.depositphotos.com
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