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Гороскоп

Вінець безшлюбності ні до чого: представницям яких трьох знаків зодіаку найскладніше вдало вийти заміж

12:51 9 листопада 2021
наречена

Не всім жінкам дано вдало вийти заміж. На це впливає безліч факторів, у тому числі розташування планет при народженні.

Сайт Lisa розповів про три знаки зодіаку, представницям яких щастить менше, ніж іншим нареченим.

Жінки- Леви зациклені на собі і майже не думають про інших. Їх не цікавлять почуття навіть найближчих людей. Їм важко знайти супутника життя, який терпів би подібне ставлення.

Жінки- Водолії надто розумні, але не надто емоційні. Вони постійно тримають себе у руках. Представниці цього знака дуже цінують свою свободу та особистий простір, тому обирають не шлюб, а вільні романи.

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Народжені у знаку Тельця жінки майже не йдуть на поступки. Тому у стосунках намагаються «підім'яти» партнера під себе. Телець не продовжуватиме роман з чоловіком, який не прогинатиметься під її забаганки. А значить, і до шлюбу справа не дійде.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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