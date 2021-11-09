Готуйтеся до змін: для яких чотирьох знаків зодіаку 9 листопада буде днем «перезавантаження»

Це має бути досить активний і плідний день. Він сприятливий для творчих особистостей — все, за що б ви не взялися, чудово виходитиме. Ідеї та думки, які відвідали вас сьогодні, слід взяти на замітку та постаратися якнайшвидше їх реалізувати. Для багатьох сьогоднішній день стане певним періодом «перезавантаження», він допоможе переосмислити своє життя та надасть можливості змінити його на краще.

Тельця можуть торкнутися зміни на професійній ниві. Дуже ймовірним є надходження вигідної ділової пропозиції, яка обіцяє кар'єрне зростання та збільшення доходів. Однак на чашу терезів може бути поставлене особисте життя, яким доведеться пожертвувати задля досягнення успіху. Постарайтеся добре зважити всі «за» й «проти».

Завдяки сприятливому збігу обставин Рак зможе втілити в життя давню ідею. Настають зміни в особистому житті одиноких представників знаку. Зірки радять уважніше придивитися до свого оточення. Дехто давно має до вас ніжні почуття, але ніяк не наважується вам освідчитися.

У Скорпіона можливі істотні зміни у ділових відносинах. Через непередбачені обставини можуть розірватися старі зв'язки. Доведеться терміново зайнятися пошуком нових союзників і партнерів. Постарайтеся цього дня не давати жодних обіцянок та не беріть на себе додаткові зобов'язання.

На Риб чекає вдалий день, коли можна дозволити собі сміливі експерименти та розумний ризик. Вам під силу буде розв`язання найскладніших завдань. Можна пробувати себе в чомусь абсолютно новому — тут вам також буде гарантовано успіх. На особистому фронті не виключено знайомство, яке може вплинути на подальшу долю.

Раніше відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав загальний гороскоп на листопад 2021 року для всіх знаків зодіаку.

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