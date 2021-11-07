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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку зірки обіцяють удачу та підтримку — гороскоп на 7 листопада

9:39 7 листопада 2021
гороскоп

День 7 листопада хоч і виявиться неспокійним, але буде дуже плідним. Він дозволить виправити допущені помилки, завершити давні справи, втілити в життя намічені раніше плани. Найсприятливішим часом для вирішення важливих завдань буде перша половина дня. Вечір обіцяє приємне проведення часу, на деяких чекає цікаве знайомство.

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У багатьох справах зірки сьогодні будуть на боці Близнюків. Зумієте легко впоратися зі складними завданнями, інтуїція підкаже правильні рішення. Можливе покращення фінансового стану, не виключене надходження грошей з несподіваних джерел. У сімейних стосунках пануватиме гармонія, діти порадують своїми успіхами.

У Діви з'явиться шанс навчитися чомусь новому. Це заняття відверне вас від сумних думок, дозволить відчути себе набагато бадьоріше. День підходить для вирішення побутових та фінансових питань, переїздів, а також для зустрічей із друзями.

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Водолію світила сприятимуть у різних починаннях. Однак не поспішайте і не ризикуйте даремно, намагайтеся прислухатися до порад тих, кому довіряєте — це допоможе уникнути помилок та промахів. Вдалими виявляться зустрічі, зумієте справити належне враження на потрібних людей. Можливі фінансові надходження. Вони хоч і будуть скромними, зате дуже своєчасними.

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Фото pixabay.com

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