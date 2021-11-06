Яким трьом знакам зодіаку варто виявити обережність та уважність 6 листопада
День виявиться неспокійним. Він може бути сповнений переживань та хвилювань. Багато хто буде гостро реагувати на те, що відбувається, частіше звичайного можуть виникати розбіжності та суперечки. Плани на сьогодні хоч і зазнають змін через непередбачені обставини, але все ж таки вдасться досягти наміченого. Важливо лише реально оцінювати свої сили, звертати увагу на дрібниці, уникати ризику та марнотратства.
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У Тельця можуть виникнути труднощі з розв'язанням побутових проблем, а також питань, пов'язаних з купівлею-продажем нерухомості або переїздом на нове місце проживання. Виявіть витримку та терпіння, постарайтеся знайти альтернативні способи досягнення мети. Будьте обережні з колючими та ріжучими предметами, сьогодні є велика ймовірність отримати травму.
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Раку доведеться вирішити чимало важливих питань. Імовірна незапланована поїздка, мета якої буде не дуже зрозуміла, що викликає у вас роздратування або навіть гнів. Намагайтеся все ж таки зберігати спокій. Слідкуйте за своїми словами, проявіть дипломатичність й такт у спілкуванні з оточенням, інакше ризикуєте нажити собі ворогів. Будьте уважні під час грошових розрахунків. Утримайтеся сьогодні від експериментів з іміджем.
Скорпіону потрібно контролювати стан справ. Не слід на когось перекладати свої обов'язки, ніхто не зможе виконати вашу роботу краще, ніж ви. Варто бути уважними тим, чия діяльність буде пов'язана з фінансами чи точними розрахунками — сьогодні є великий ризик припуститися серйозної помилки.
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