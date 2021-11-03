Скандали, впертість та походи «ліворуч» загрожують «зламати» сім'ю цим трьом знакам зодіаку — гороскоп на листопад

Для Овнів, Дів та Стрільців настав складний період — у листопаді люди, народжені під цими знаками, ризикують нарватися на серйозні конфлікти та неабияк зіпсувати собі особисте життя.

Такі попередження містяться у гороскопі, який ексклюзивно для «ФАКТІВ» склав двічі переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов.

Так, для сімейних Овнів останній місяць осені стане непростим періодом у сфері відносин — де раніше було непорозуміння, може розгорітися серйозний конфлікт. Головне для представників цього знаку — не уникати розмов, що може лише посилити ситуацію. Виправити її допоможе спільна подорож чи романтичний сюрприз.

Конфлікти, які давно назрівали, зараз можуть вирватися назовні і у Дів. Їм варто бути максимально обережними зі своїми словами. Є велика ймовірність завести з партнером розмову, про яку ви шкодуватимете.

У листопаді Стрільцям загрожують конфлікти з коханою людиною через завзятість представників цього знаку зодіаку. Причому скандали можуть виникати буквально на рівному місці. Але варто зауважити, що залагодити сварки цього місяця буде вкрай нелегко. А тому намагайтеся бути стриманішими і не вступайте в суперечки з партнером.

Повний текст матеріалу «Ревність та доленосні зустрічі: гороскоп кохання на листопад від двічі переможця «Битви екстрасенсів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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