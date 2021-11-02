Неспокійний день 2 листопада: яким трьом знакам зодіаку сьогодні не варто ризикувати

Очікується неспокійний та непростий день. Багато хто сьогодні може гостро реагувати на те, що відбувається, і не зовсім адекватно оцінювати ситуацію, через що існує ризик дійти неправильних рішень. Важливо цього дня проявляти терпіння, намагатися довести все розпочате до кінця. Краще утриматися від великих і дорогих покупок, а також від спокуси витратити гроші на непотрібні дрібнички.

Овну не варто сьогодні демонструвати свою впертість та амбіції, бо ризикуєте нажити собі недругів. Намагайтеся шукати компроміси, пам'ятайте, що мовчання — золото. Також це не зовсім сприятливий час для фінансових операцій та старту нових проєктів.

Нетерпіння та поспіх можуть сьогодні Діві дорого обійтися. Не варто піддаватися швидкоплинним поривам і робити те, про що незабаром можете дуже пошкодувати. Не соромтеся звертатися за допомогою і порадами до тих, кому довіряєте і хто більш обізнаний і досвідчений у питаннях, що вас цікавлять.

Водолію слід з обережністю та акуратністю розпоряджатися грошима, оскільки існує ризик обману та втрат. Приділіть особливу увагу здоров'ю, уважно дослухайтеся до свого організму. Не нехтуйте також правилами безпеки, перебуваючи на дорогах і працюючи з ріжучими предметами.

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Фото: https://ua.depositphotos.com/

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