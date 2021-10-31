Терезам не можна помилятися, а Водолії вирішать складне завдання: семи знакам зодіаку зірки допоможуть досягти успіху з 1 до 7 листопада

Гороскоп за картами Таро обіцяє, що наступний тиждень з 1 по 7 листопада дасть шанс досягти успіху більшості знаків зодіаку. Астрологи згодні, що крім допомоги ззовні, знадобляться й власні рішучі дії. Гороскоп наводить slovofraza.

Овнів чекає винагорода за працю та виправлення допущених помилок. Вдасться завершити складну справу. Надалі можливі різкі зміни, коригування планів, відмова від старих ідей.

На Тельців чекає досягнення поставленої мети, період активної боротьби та важливі справи, які необхідно буде завершити до кінця року. Можлива допомога з боку впливової людини.

Близнюки на тижні з 1 по 7 листопада можуть налаштуватися на завершення труднощів та святкування перемоги. Потрібно будет зробити важливий вибір, від якого залежатиме подальший життєвий шлях.

Раку варто взяти паузу, виправити помилки та внести зміни до планів. Необхідно буде відновити сили і не поспішаючи зачекати на вдалий момент, щоб діяти. До винагороди залишилось кілька кроків.

Левам тароскоп обіцяє важливу новину, яка допоможе вирішити проблеми. На представників знаку чекає прорив і нові можливості, якщо Леви не чіплятимуться за застаріле та неактуальне.

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Діви мають вибрати між двома альтернативами. Станеться це наприкінці тижня, а поки що варто активно попрацювати і не сумніватися в собі. Картковий розклад радить залишатися непідкупними, щоб успіх не оминув.

Терезам потрібно буде відмовитися від поспіху, залишити в минулому переживання і рухатися до поставленої мети. На шляху варто не забувати, що помилкам легше запобігти, ніж виправляти, а тому краще не помилятися.

Скорпіонові варто прислухатися до поради таролога та думати про майбутнє, а не зациклюватися на минулому. Є можливість отримати підвищення, знайти нові джерела доходу, здобути матеріальну незалежність.

Стрільцям варто не піддаватися паніці, прислухатися до порад досвідченіших осіб і з честю вийти зі скрутної ситуації. При цьому важливо не зволікати, щоб не прогаяти шанс на зміни на краще.

На Козерога чекають нові проекти та спонтанні ходи, але перед цим доля надасть паузу, щоб поміркувати, переосмислити те, що відбувається, знайти внутрішню гармонію.

Водоліїв чекають випробування на міцність, кардинальні зміни та рішучі дії. Можна буде вирішити складне завдання, якщо не піддаватися емоціям, а слухати голос розуму.

Риби на шляху до кращого майбутнього. Зараз важливо стежити за підказками, що посилаються долею, щоб не збитися з правильної дороги. Тароскоп радить Рибам приборкати емоції та зберігати самовладання та неупереджене судження.

Нагадаємо, місячний гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада обіцяє насичений період, але карти сплутає новий Місяць.

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