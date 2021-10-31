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Гороскоп

Яким знакам зодіаку загрожують збитки та втрати — гороскоп на 31 жовтня

9:30 31 жовтня 2021
Гороскоп

Має бути непростий день, який від багатьох вимагатиме терпіння і розсудливості. Не варто сьогодні поспішати з ухваленням рішень. Перш ніж зробити важливий крок, слід ретельно зважити і проаналізувати, до яких наслідків він може привести. Дуже гармонійно складатимуться у цей день стосунки закоханих. Це також сприятливий час для переїзду чи початку ремонтних робіт.

У Терезів у цей день велика ймовірність збитків та втрат. Слід виявити обережність із грошима, а також під час роботи з важливими паперами та фінансовими документами. Це не найкращий час для великих придбань та оформлення кредитів.

Раку зараз важливо зосередитись на головному і не відволікатися на різні дрібниці, інакше допущена помилка може дорого обійтися. Сьогодні великий ризик потрапити на вудку аферистів. Намагайтеся не піддаватися спокусам, не варто проводити рекламні акції.

Від Водолія нинішній день вимагатиме обережності у всьому. Спонтанні рішення можуть призвести до серйозних помилок, а ваша довірливість до негативних наслідків. Перевіряйте всю інформацію, ретельно обмірковуйте свої дії. Бережіться травми та будьте уважні на дорогах.

Фото: pixabay.com

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